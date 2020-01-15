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科技部修法 學生指導教授不能是配偶、三親等以內親屬

2020-01-15 20:57聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

科技部去年底修正「補助大專生研究計畫作業要點」，規定學生和他所找的指導教授，不能...
科技部去年底修正「補助大專生研究計畫作業要點」，規定學生和他所找的指導教授，不能是配偶、三親等以內親屬，適用今年起的計畫。示意圖／ingimage
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大學生申請科技部大專學生研究計畫的人數逐年攀升，去年有7883件申請，創8年新高，通過率4成。科技部去年底修正「補助大專生研究計畫作業要點」，規定學生和他所找的指導教授，不能是配偶、三親等以內親屬，適用今年起的計畫。有學者認為新規定屬合理迴避範疇，也有學者表示，規範三等親太遠，限定一親等以內親屬即可。

科技部表示，此案之所以修正，是日前收到外界反映，召集學者討論後推動修法。日前彰化師範大學國文系教授蘇慧霜，擔任他子女研究計畫的指導教授，指導題目與蘇慧霜過去發表的論文相似，被科技部認定違反學術倫理。科技部表示，已追回核定的大專生研究經費4萬8千元。

科技部表示，為建立公正補助機制，科技部修法前整理國內補助大專學生研究計畫的作法，決定從嚴規範，明定指導教授和其學生，不得為配偶或三親等以內親屬關係。例如中央研究院有一部分的暑期大專生培育計畫，要求推薦人要在推薦函裡揭露與學生的關係。不過，國外類似大專學生研究計畫如美國NSF、英國EPSRC，並沒有相關的利益衝突規範。

台灣大學醫學前院長、中研院士陳定信說，規範到三等親有點太遠，認為一等親就已足夠。台大研發長李百祺則說，這在合理的迴避範疇、也值得規範。學界執行研究除了指導關係，包括經費審查等項目，也都有迴避原則。

科技部說，大專學生研究計畫由學生自發性提出研究題目，經指導教授帶領，完成做中學的研究過程，加強研究及問題解決能力。現行審查項目包括研究主題的重要性、研究方法及步驟的可行性、學生相關學科成績、指導教授學術研究及指導能力。

科技部表示，此計畫每件核給4萬8千元，希望學生在經費範圍內，盡量發揮經費最大效益，達成研究目標。這項計畫尤鼓勵對研究有興趣的大學生，在考慮是否進入研究所前參加，給自己試探研究興趣的機會。

大學生科技部

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