親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
109學測考前衝刺
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

被Keanna提告 謝和弦帶莉婭赴警局反告竊盜

想進明星高中更難！建中、北一女等公立學校今年減招

2020-01-15 18:44聯合報 記者張錦弘／即時報導

109學年高中職免試入學招生簡章今天公告，包括分區免試、直升、獨招、技優甄審、優先免試及完全免試等，全國15區核定免試招生21.7萬多人，比去年少1.8萬多人，除因去年招生差的私校被主管機關減招，國立及台北市立高中職因應少子化，今年也都同步減招，雖讓私校有更多存活空間，但也意味著，想進建中、北一女等明星高中會更難、競爭更激烈。

受少子化衝擊，近年來高中職免試入學招生不足空出的缺額節節升高，去年15個就學區免試入學報到後，缺額多達7.6萬多個，尤其公立高中職最多的台北市，公立學校招生額幾乎可囊括所有應屆國三生，私校招生慘兮兮，有位於捷運站附近的私立高職去年免試入學只招到10幾人，面臨危機存亡之秋。

去年暑假北市召開中等中等學校校長會議，有私校校長直指，去年會考5科都拿Ｃ，依然有北市公立高職可念，5Ｂ也可上北市公立高中，社區公立高中職學生素質大幅降低，公私立學校都應同步減招，不能只讓私校承擔少子化的後果，希望教育局加速公立學校減班並減少班級人數至25人，不過北市教育局只承諾今年公立高中職每班減為35人。

教育部指出，配合少子化及12年國教精緻教學，教育部逐年調降國立高中職班級人數，從原本每班40人，到108學年降為每班36人，109學年再減為每班35人，北市公立高中職也比照辦理，估計光北市今年公立學校就減招約500人，好處是可讓私校多招點學生，但建中、北一女等明星高中名額減少，競爭恐更激烈。

以北市主管的公立明星高中為例，今年基北區免試入學招生名額（不含外加名額），建中招841人、北一女721人，都比去年減18人；中山女中招747人，更比去年減23人；成功高中招747，比去年減17人。

去年在北市中等學校校長會議上，私校反映免試入學招生悽慘無比，盼加速公立高中職減班...
去年在北市中等學校校長會議上，私校反映免試入學招生悽慘無比，盼加速公立高中職減班瘦身。聯合報系資料照片
分享

北市免試入學少子化

延伸閱讀

選舉落幕 北市逕行清除市區競選廣告物並收費

V怪客開槍搶銀行 北市內湖警防搶演練

環亞世界大樓三溫暖排汙水釀臭味 北市開罰3萬

高中職完全免試入學擴大試辦 北市學校仍缺席

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

高職特招甄選簡章公告 多採術科、只16校參採會考

2020-01-15 13:55

學習歷程系統落漆 影片作品長度破10秒就傳不了

2020-01-15 09:30

學習歷程影片作品限5MB 國教署：非軍備競賽

2020-01-15 10:52

全國考生注意！高中職免試簡章公告 招生減1.8萬人

2020-01-15 13:54

109學年高中完全免試入學再擴大 招生名額增為8494個

2020-01-14 11:26

國中課輔授課鐘點費15年未調整 教團盼按高中職標準

2020-01-14 11:11

3投資組合任選 私校師退休金 有望月領多8千

2020-01-13 23:33

3大藝術場館 引領學生進劇場

2020-01-13 23:28

學習扶助2.0 新北科技化教學中心成立

2020-01-13 23:14

私校又傳非法招生 教團：多留意招生資訊以自保

2020-01-13 20:19

今年新制上路 私校教師退休金可分期領了

2020-01-13 14:09

362年前全球首本兒童圖畫書曝光 推廣全民教育

2020-01-13 12:57

年改衝擊退休金 投信建議30歲師拿7成收入投資股票基金

2020-01-13 12:35

開學返校高鐵票先訂好 大學生五折優惠明起搶票

2020-01-13 11:52

私校師退撫儲金三投資方案 積極型投報率可望有6.63%

2020-01-13 11:34

康寧畢業生簽名疑遭偽造要告學校 教部要求追究責任

2020-01-13 09:30

各縣市提供逾120堂中小學職業探索課 今年寒假開課

2020-01-12 09:01

蔡政府108課綱最大挑戰 教師家長團體：老師還沒準備好

2020-01-12 08:52

被指違背課綱 心測中心修改111年會考自然試題本

2020-01-10 10:57

讀這科系不會失業！ 網曝這行薪資、職缺超穩定

2020-01-09 20:01

只求沒問題的時代已過去 南區研習老師希望學生疑問多

2020-01-09 17:38

體制教育僵化 實驗教育校數成長10倍

2020-01-09 14:18

「偏」鄉守護「非」學不可 台南教育新出擊

2020-01-09 14:00

北市教育局公布實驗教育3亮點 成立實驗教育中心

2020-01-09 13:06

學者：台灣高教也應注入實驗教育的開創思維

2020-01-09 10:24

全國首創漁業公費專班 前3年各補助11.5萬上船實習1年

2020-01-09 08:58

桃園學校有感特教生變多 教育局：個案漸浮現是好事

2020-01-08 17:46

廢產物甘油大變身 台科大研究登上頂尖期刊

2020-01-08 16:23

影╱保障學生投票權益 教長：多數大學本周完成期末考

2020-01-08 16:03

獨／全0分退學 教授怕學生失去理智「成績改為1分」

2020-01-08 09:21

教部投7億 推非學術成果升等

2020-01-07 23:59

比學寫程式更重要的事？ 培育具備「AI素養」的下一代

2020-01-07 14:55

靠優良教學升等難 大學校長指評審委員難覓

2020-01-07 12:00

教育部花3億元 鼓勵大學教師做教學研究

2020-01-07 11:30

獲職輔人員銀獎 遠東科大學務長：適性揚才不易

2020-01-07 00:05

文大選新董座 人數不足…難產

2020-01-06 23:49

新南向學生 開戶換匯傷腦筋

2020-01-06 23:46

彰化縣推多喝水入課表 獲健康促進學輔計畫特優

2020-01-06 22:14

新北4年10億造矽谷級課程 首延伸幼教創「五月天」計畫

2020-01-06 14:53
看更多

熱門文章

學習歷程系統落漆 影片作品長度破10秒就傳不了

2020-01-15 09:30

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

2020-01-15 16:02

學習歷程影片作品限5MB 國教署：非軍備競賽

2020-01-15 10:52

全國考生注意！高中職免試簡章公告 招生減1.8萬人

2020-01-15 13:54

高中職完全免試入學擴大試辦 北市學校仍缺席

2020-01-14 23:49

大學學測17、18日登場 明天下午2點起看考場

2020-01-15 11:28

大學學測17、18日登場 今年新規「手機完全關機」

2020-01-15 15:11

明道大學學費傳遭掏空 校方喊冤教育部要查

2020-01-15 14:10

校內僑生6百多人 高雄市中山工商提前歡度春節

2020-01-14 19:21

頂大搶外籍生 台師大蓋學舍 台大打行銷戰

2020-01-14 23:41

想進明星高中更難！建中、北一女等公立學校今年減招

2020-01-15 18:44

學測前為學生祈福 僑泰高中勉學生

2020-01-15 10:45

學測英文特輯／「英文作文」的作答技巧及注意事項

2020-01-15 15:42

大專學生研究計畫 今年起師生不能是三等以內親屬

2020-01-15 14:35

淺談108新課綱素養命題 這樣的命題方式對學生真的有幫助嗎？

2020-01-15 14:57

上傳檔案卡到爆 108課綱學習歷程系統落漆

2020-01-15 14:17

大學學測基隆考區設海大、基女 明下午2時開放看考場

2020-01-15 16:52

四技二專技優保送入學放榜 分發錄取率7成9

2020-01-15 10:50

高職特招甄選簡章公告 多採術科、只16校參採會考

2020-01-15 13:55

考生注意！109年學測驗周五登場 明天開放查看試場

2020-01-15 17:09

學測英文特輯／「中譯英」的作答技巧及注意事項

2020-01-15 15:03

媒體識讀課正夯！學生不上網 在圖書館翻書佐證訊息真假

2020-01-15 17:17

學習歷程檔案若太大 國教署：可用外部連結

2020-01-15 14:18

四技二專技優保送錄取率79% 22日要完成報到

2020-01-15 13:55

大學學測屏東3422人報考 明天下午看考場

2020-01-15 15:57

臺靜農故居傳將被拆 台大：暫緩實施

2020-01-15 11:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top