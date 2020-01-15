想進明星高中更難！建中、北一女等公立學校今年減招

109學年高中職免試入學招生簡章今天公告，包括分區免試、直升、獨招、技優甄審、優先免試及完全免試等，全國15區核定免試招生21.7萬多人，比去年少1.8萬多人，除因去年招生差的私校被主管機關減招，國立及台北市立高中職因應少子化，今年也都同步減招，雖讓私校有更多存活空間，但也意味著，想進建中、北一女等明星高中會更難、競爭更激烈。

受少子化衝擊，近年來高中職免試入學招生不足空出的缺額節節升高，去年15個就學區免試入學報到後，缺額多達7.6萬多個，尤其公立高中職最多的台北市，公立學校招生額幾乎可囊括所有應屆國三生，私校招生慘兮兮，有位於捷運站附近的私立高職去年免試入學只招到10幾人，面臨危機存亡之秋。

去年暑假北市召開中等中等學校校長會議，有私校校長直指，去年會考5科都拿Ｃ，依然有北市公立高職可念，5Ｂ也可上北市公立高中，社區公立高中職學生素質大幅降低，公私立學校都應同步減招，不能只讓私校承擔少子化的後果，希望教育局加速公立學校減班並減少班級人數至25人，不過北市教育局只承諾今年公立高中職每班減為35人。

教育部指出，配合少子化及12年國教精緻教學，教育部逐年調降國立高中職班級人數，從原本每班40人，到108學年降為每班36人，109學年再減為每班35人，北市公立高中職也比照辦理，估計光北市今年公立學校就減招約500人，好處是可讓私校多招點學生，但建中、北一女等明星高中名額減少，競爭恐更激烈。