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高職特招甄選簡章公告 多採術科、只16校參採會考

2020-01-15 13:55聯合報 記者張錦弘／即時報導

109學年高中職特色招生專業群科甄選入學簡章今公告，全國86校、314個專業群科（班、組）辦理「實務選才」，提供8962個招生名額，其中僅16校參採國中教育會考成績，其餘70校則採術科測驗成績；國中畢業生可依據興趣與性向選擇，不受國中學籍區域限制。

高中職特招甄選主要以術科取才，圖為高雄中山工商異國料理專班以往招生，測試考生切紅...
高中職特招甄選主要以術科取才，圖為高雄中山工商異國料理專班以往招生，測試考生切紅蘿蔔的刀工。圖／中山工商提供
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教育部說明，相較108學年度，109學年度的招生管道參與學校及專業群科（班、組）均有所增加。以學區畫分，計有基北、桃連、竹苗、中投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及花蓮等10個就學區，以桃連區招生2222名最多；基北區2156名居次

教育部指出，招生職群包括機械群、動力機械群、電機電子群、土木與建築群、商業與管理群、外語群、設計群、農業群、食品群、家政群、餐旅群、化工群及藝術群等13群，以餐旅群招1843名最多；設計群1200名居次。

本次招生管道只有16校參採會考成績，其餘70校則以術科測驗成績為錄取依據，考試內容包含：烘焙、飲料調製、空間設計、素描、軟體操作、機器人組裝、程式設計、英文溝通、草花上盆、眼部化妝設計及肢體創意表演等。

特招甄選自3月16日至3月20日受理報名（報名台北市及新北市特色招生學校者，另依其規定時程辦理），各校於4月25、26日其中一天辦理術科測驗。各校簡章及術科測驗內容範例等訊息，請至109學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學委員會（http://spweb.tncvs.tn.edu.tw）下載參閱。

國中教育會考

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