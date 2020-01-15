全國考生注意！高中職免試簡章公告 招生減1.8萬人

109學年高中職免試入學招生簡章今公告，全國15區核定招生名額21萬7536名，占招生總額近九成一二，比108學年少1萬8652名，今年以基北區招生6萬2234名最多，其次是台中3萬4005名、高雄區2萬5018名。預計7月8日放榜，7月10日報到。

受少子化衝擊，近年免試入學招生不足空出的缺額節節升高，去年各區免試入學報到後，缺額多達7.6萬多個，尤其公立高中職校數多的台北市，公立學校招生額幾乎可囊括所有應屆國三生，私校招生慘兮兮，有北市位於捷運站附近的私立高職去年免試入學只招到十幾人。

根據教育部預估，今年全國高一新生還會比去年減少6千多人，但因免試核定招生名額比去年減1萬8652名，預估今年缺額會比去年略減。

教育部表示，今年持續推動高中職免試入學制度，提供「量足、質優、多元化」的就學機會供學生適性選擇，包括分區免試、直升、免試獨招、技優甄審、優先免試及試辦學習區完全免試（不含實用技能班、建教合作班）等入學管道，109學年總招生名額計21萬7536名，占核定招生總額91.19%，各就學區皆達85%以上免試入學名額的政策目標。

各就學區招生簡章，含括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、超額比序方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會主委學校網站免費下載，也可至109年國中畢業生適性入學宣導網站（http://adapt.k12ea.gov.tw/）連結至各縣市12年國教網（http://adapt.k12ea.gov.tw/ single.php）查詢。

此外，教育部為維護大陸地區東莞台商子弟學校、華東台商子女學校、上海台商子女學校學生的就學權益，今年延續去年作法，由台商子女學校分向各區集體報名，向戶籍所在地就學區申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業，協助學生選擇理想的高中職就讀。