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10年前陳光標高調行善之後…無名氏跟進10年捐1.9億

學習歷程系統落漆 影片作品長度破10秒就傳不了

2020-01-15 09:30聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

高中學習歷程檔案這學期跟著108課綱上路，學期將結束，高一生陸續上傳學習成果。有高中老師表示，上傳系統設定的容量太小，影片最長只10秒鐘，PDF文件檔至多就是一頁黑白A4檔案，很多作品都無法傳。北市系統1月8日還當機約12小時，多校趕緊延後上傳截止日。

教育部去年和今年各編列1081萬元建置高中學習歷程資料庫，提供每名高中生三年共200MB檔案，按學期上傳課程諮詢紀錄、修課成果、社團等多元表現認證。學習歷程與大學個人申請的第二階段筆、面試，共占升學成績五成以上。

一名高中資訊科老師說，按教育部國教署提供的學習歷程檔案資料格式，影音部分，mp3和mp4檔案每件上限都是5MB，換算下來分別是一首歌、10秒內的影片，但影音作品很難低於10秒。這對想報考藝術、音樂、傳播領域的學生來說，影響更大。

北一女中負責輔導學生上傳學習歷程的輔導主任王蕙蘭說，文件一件上限只2MB，約是一頁黑白A4檔案。有學生修課作品是一頁以上的小論文，檔案太大無法上傳，她只好建議捨棄全文，只上傳老師打分數的那一頁。

師大附中資訊室主任陳和寬說，這學期即將結束，學校請學生把太大的檔案上傳到自己的雲端硬碟如Google drive、YouTube等，然後附上網址。不過雲端硬碟是個人帳戶，截止後仍可修改內容，學生也可能不慎移除檔案。全國家長會長聯盟理事長楊郡慈說，學生若可隨時增修作品，恐有公平性疑慮。

楊郡慈說，國教署當時擬定上傳規格，應該有其考量，或有既定的範本，但從未對外說明。希望國教署多花時間引導學生，讓學生知道該傳什麼樣的內容。

楊郡慈也表示，新課綱上路半年，有關學習歷程的政策調整多次，例如學生修課紀錄本來要對應大學18學群，後來又取消；大學端如何審查多元表現，前前後後也有不同說法，弄得大家無所適從，犧牲這屆高一學生和家長的權益。

台北市學習歷程檔案系統1月8日還當機約12小時，不少學校趕緊延後上傳截止日。圖／...
台北市學習歷程檔案系統1月8日還當機約12小時，不少學校趕緊延後上傳截止日。圖／取自北一女中官網
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國教署公告學習歷程檔案資料格式，mp3和mp4檔案每件上限都是5MB，換算下來分...
國教署公告學習歷程檔案資料格式，mp3和mp4檔案每件上限都是5MB，換算下來分別是一首歌、10秒內的影片。圖／取自國教署官網
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108課綱教育部高中老師

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