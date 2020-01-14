親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
109學測考前衝刺
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

國民黨掀改革聲浪！跟進江啟臣、蔣萬安 沈智慧辭中常委

蔡英文狂勝故鄉票卻跌兩成 老家鄉親：不是沒有原因的

109學年高中完全免試入學再擴大 招生名額增為8494個

2020-01-14 11:26聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

為逐步實現十二年國教免試就近入學的目標，教育部109學年度擴大試辦高中完全免試入學，除新增南投一區聯合撕榜，招生名額從108學年度的7545個，增加到109學年度的8494個，校數也從61校提升至67校。

教育部國教署表示，國中升高中職「全面免試，就近入學」是推動十二年國教的重要政策之一，高中學習區完全免試入學的方式，106學年度採單點學校型態辦理，107、108學年度增加區域，奠定良好基礎。

國教署表示，此入學方式不採計國中教育會考成績，登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；報名人數大於各校核定學習區完全免試入學人數時，則參考各就學區免試入學作業要點，進行適當超額比序後錄取，但並不另外備取；比序後若同分者，以增額錄取核定招生名額5％為原則。

國教署表示，108學年度試辦學習區完全免試入學，共61所公、私立學校試辦；109學年度則有單點型學校11所，區域型包括基隆區、南投一區、南投四區、高市六區、屏東區（由屏東二區擴大為屏東區）、花蓮區、台東區、連江縣及澎湖區等9區56校，共有67所公、私立學校，8494個招生名額，提供國中畢業生更充足的適性入學機會。

入學方式部分，延續108學年度採行的單一學校單一科別志願、單校多群多科志願、放榜分發等選填方式，109學年度新增南投一區聯合撕榜方式，提供多校多科別的學習選擇。

國教署表示，對於參與試辦109學年度各學習區完全免試入學的高中，將全力協助對應國中有效教學與學習，提供國中畢業生多元、彈性的學習課程，強化學校學科、專業群科的特色及未來發展近路，引導學生培養更高的學習興趣。詳細招生對象、名額、招生辦法及重要日程等訊息，已納入招生簡章，109年1月15日公布於各校網頁及試辦學習區完全免試入學資訊網（http://120.101.173.193/）。

為逐步實現十二年國教免試就近入學的目標，教育部109學年度擴大試辦高中完全免試入...
為逐步實現十二年國教免試就近入學的目標，教育部109學年度擴大試辦高中完全免試入學，除新增南投一區聯合撕榜，招生名額從108學年度的7545個，增加到109學年度的8494個，校數也從61校提升至67校。本報資料照片
分享

免試入學

延伸閱讀

影／南投孕婦急產 小女嬰等不及救護車上探出頭

南投贏了立委輸了總統 林明溱：黨中央自食惡果

各縣市提供逾120堂中小學職業探索課 今年寒...

南投立委／敬佩對手陳癸佑 許淑華盼合作

相關新聞

國中課輔授課鐘點費15年未調整 教團盼按高中職標準

2020-01-14 11:11

3投資組合任選 私校師退休金 有望月領多8千

2020-01-13 23:33

3大藝術場館 引領學生進劇場

2020-01-13 23:28

學習扶助2.0 新北科技化教學中心成立

2020-01-13 23:14

私校又傳非法招生 教團：多留意招生資訊以自保

2020-01-13 20:19

今年新制上路 私校教師退休金可分期領了

2020-01-13 14:09

362年前全球首本兒童圖畫書曝光 推廣全民教育

2020-01-13 12:57

年改衝擊退休金 投信建議30歲師拿7成收入投資股票基金

2020-01-13 12:35

開學返校高鐵票先訂好 大學生五折優惠明起搶票

2020-01-13 11:52

私校師退撫儲金三投資方案 積極型投報率可望有6.63%

2020-01-13 11:34

康寧畢業生簽名疑遭偽造要告學校 教部要求追究責任

2020-01-13 09:30

各縣市提供逾120堂中小學職業探索課 今年寒假開課

2020-01-12 09:01

蔡政府108課綱最大挑戰 教師家長團體：老師還沒準備好

2020-01-12 08:52

被指違背課綱 心測中心修改111年會考自然試題本

2020-01-10 10:57

讀這科系不會失業！ 網曝這行薪資、職缺超穩定

2020-01-09 20:01

只求沒問題的時代已過去 南區研習老師希望學生疑問多

2020-01-09 17:38

體制教育僵化 實驗教育校數成長10倍

2020-01-09 14:18

「偏」鄉守護「非」學不可 台南教育新出擊

2020-01-09 14:00

北市教育局公布實驗教育3亮點 成立實驗教育中心

2020-01-09 13:06

學者：台灣高教也應注入實驗教育的開創思維

2020-01-09 10:24

全國首創漁業公費專班 前3年各補助11.5萬上船實習1年

2020-01-09 08:58

桃園學校有感特教生變多 教育局：個案漸浮現是好事

2020-01-08 17:46

廢產物甘油大變身 台科大研究登上頂尖期刊

2020-01-08 16:23

影╱保障學生投票權益 教長：多數大學本周完成期末考

2020-01-08 16:03

獨／全0分退學 教授怕學生失去理智「成績改為1分」

2020-01-08 09:21

教部投7億 推非學術成果升等

2020-01-07 23:59

比學寫程式更重要的事？ 培育具備「AI素養」的下一代

2020-01-07 14:55

靠優良教學升等難 大學校長指評審委員難覓

2020-01-07 12:00

教育部花3億元 鼓勵大學教師做教學研究

2020-01-07 11:30

獲職輔人員銀獎 遠東科大學務長：適性揚才不易

2020-01-07 00:05

文大選新董座 人數不足…難產

2020-01-06 23:49

新南向學生 開戶換匯傷腦筋

2020-01-06 23:46

彰化縣推多喝水入課表 獲健康促進學輔計畫特優

2020-01-06 22:14

新北4年10億造矽谷級課程 首延伸幼教創「五月天」計畫

2020-01-06 14:53

換匯不易、開戶慢 新南向學生來台「錢」事難搞定

2020-01-06 09:03

雙語師培生 教育部首設公費生名額

2020-01-05 23:47

縣市急需雙語師資 教育部首設雙語師培公費生名額

2020-01-05 21:30

青年壯遊計畫徵件至3月31日 獎金最高8萬元

2020-01-05 13:34

環球科大台北專班疑違規招生 恐列教育部專輔名單

2020-01-05 12:29
看更多

熱門文章

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

2020-01-13 14:23

興國高中校長換人 台中一中前秘書陳余各上任

2020-01-13 14:36

109學測國外時事關鍵字！反送中、聖母院火災、令和時代…十大熱門議題

2020-01-13 14:20

大學重考人數增加 李家同：選填志願像賭馬是問題主因

2020-01-13 18:30

私校又傳非法招生 教團：多留意招生資訊以自保

2020-01-13 20:19

今年新制上路 私校教師退休金可分期領了

2020-01-13 14:09

3投資組合任選 私校師退休金 有望月領多8千

2020-01-13 23:33

學測倒數關鍵時刻 考生與家長如何「穩定軍心」？

2020-01-13 13:36

109學年高中完全免試入學再擴大 招生名額增為8494個

2020-01-14 11:26

校長掃QR code體驗校園探勘任務 推動素養導向跨域學習

2020-01-13 19:56

獨／讓外籍生安心就讀 台師大將蓋專屬宿舍2024啟用

2020-01-14 10:59

戒玩手機沒補習 山區女孩上台大

2020-01-13 23:17

362年前全球首本兒童圖畫書曝光 推廣全民教育

2020-01-13 12:57

大學學測周五登場 今年手機新規定一定要注意

2020-01-14 11:57

國中課輔授課鐘點費15年未調整 教團盼按高中職標準

2020-01-14 11:11

公路上的公民課起步走 學生募物資訪花東部落原鄉學校

2020-01-13 19:57

現代免費私塾 金門古風小學堂招生

2020-01-13 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top