109學年高中完全免試入學再擴大 招生名額增為8494個

為逐步實現十二年國教免試就近入學的目標，教育部109學年度擴大試辦高中完全免試入學，除新增南投一區聯合撕榜，招生名額從108學年度的7545個，增加到109學年度的8494個，校數也從61校提升至67校。

教育部國教署表示，國中升高中職「全面免試，就近入學」是推動十二年國教的重要政策之一，高中學習區完全免試入學的方式，106學年度採單點學校型態辦理，107、108學年度增加區域，奠定良好基礎。

國教署表示，此入學方式不採計國中教育會考成績，登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；報名人數大於各校核定學習區完全免試入學人數時，則參考各就學區免試入學作業要點，進行適當超額比序後錄取，但並不另外備取；比序後若同分者，以增額錄取核定招生名額5％為原則。

國教署表示，108學年度試辦學習區完全免試入學，共61所公、私立學校試辦；109學年度則有單點型學校11所，區域型包括基隆區、南投一區、南投四區、高市六區、屏東區（由屏東二區擴大為屏東區）、花蓮區、台東區、連江縣及澎湖區等9區56校，共有67所公、私立學校，8494個招生名額，提供國中畢業生更充足的適性入學機會。

入學方式部分，延續108學年度採行的單一學校單一科別志願、單校多群多科志願、放榜分發等選填方式，109學年度新增南投一區聯合撕榜方式，提供多校多科別的學習選擇。