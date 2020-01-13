私校又傳非法招生 教團：多留意招生資訊以自保

全國私校工會理事長尤榮輝。本報資料照片 分享 facebook

教育部去年查出康寧大學逕將36名推廣教育學分班學生轉為學位生，其中9人已取得碩士學位，學位恐遭撤銷。有畢業生向媒體投訴，他的簽名遭該校偽造逕轉，根本不知已進入碩士班入學程序，擬告學校偽造文書。全國私校工會理事長尤榮輝說，日前環球科大才傳出非法招生，顯示學校提供的資訊不一定可信，呼籲大眾留意。

尤榮輝表示，學生是無辜的，他們原先按學校提供的招生管道入學，怎會知道如今連學校也不可信賴，推出不合法的招生，讓他們面臨學位被撤的危機。

他也說，此案去年之所以爆發，是教育部派員查康寧大學讓斯里蘭卡生違法打工時，意外查到的案外案。日前環球科技大學因違法招生，遭學生投訴。若持續追查，恐還有其他學校非法招生，對外打著「能輕鬆畢業」等名號，大眾要多留意。

教育部表示，學生若認為權益受損，可按大學法規定，循校內管道提起申訴。若不服結果，可再依法提起行政救濟。教育部也已要求該校依規定，追究涉案行政人員的責任。捲入案件學生有9人已取得碩士學位，1人休學，另外26人退學。

康寧大學主秘閻亢宗說，此案去年發生後，校方先組一調查小組，邀請和該案有關的學生回校說明，看是否有爭議或誤會，但沒人回來，現已進到司法程序，校方無法再介入。該生若認為權益受損，要訴諸行政救濟，校方也尊重。