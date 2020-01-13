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年改衝擊退休金 投顧建議30歲師拿7成收入投資股票

2020-01-13 12:35聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

台灣人口平均年齡已超過80歲，教師退休後還有20年甚至以上的養老生活，但退休金受年改衝擊。群益證券投資信託副總經理呂鴻德說，建議年輕老師更勇敢投資，用100減去目前歲數，作為投資股票的百分比。比如30歲老師將七成收入投資股票，隨年輕增加而調降比率。

呂鴻德說，人口老化是台灣趨勢，大家對退休議題更關注。他觀察，不少老師把資產都放在銀行定存，但利率相對低，不利長期退休規畫。建議年輕老師投資觀念不要太過保守，別怕市場波動，投資股票的比率可以提高，投放在新興市場、大中華地區股票。越接近退休時，逐漸調降股票比率，改把資產擺在風險較低的產品，如基金。

教育部為私校老師規畫退撫儲金，今宣布由中國信託作為信託，全台8萬名私校老師可將錢存入帳戶，由信託代為規畫投資方案。投資方案包括保守、穩健、積極三種，也有按年齡增長，由積極轉為保守的「人生周期」方案，背後的儲蓄、基金等投資組合，由群益投顧擬定。

私校退撫儲金監理會執秘賴俊男說，教育部陸續祭出新方案來提高退休金的投資報酬率，去年9月28日先推動「增額提撥」，規定學校定期為私校老師提撥退休金，免稅額度是老師薪水的4.2%。今年元旦起，退休金由原本的一次領出，改成可分期領。

賴俊男說，今年3月16日，退撫基金再做改變，如果老師還沒選擇要用保守、穩健或積極投資，將一律列為「人生周期」方案。目前，若未選擇投資方案，一律列入保守方案。由保守轉為人生周期，大學老師每月可望多領8000元，高中老師每月可望多領7000元。

教育部今天舉行私校退撫儲金簽約記者會，宣布中國信託商業銀行是私校退撫儲金的信託。...
教育部今天舉行私校退撫儲金簽約記者會，宣布中國信託商業銀行是私校退撫儲金的信託。圖／教育部提供
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