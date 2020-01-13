私校師退撫儲金三投資方案 積極型投報率可望有6.63%

私校老師退休金今年元旦起由一次領出改為可分期領，教育部今天宣布中國信託商業銀行是私校退撫儲金的信託，除作為存款銀行，也提供私校老師投資配套。

教育部表示，私校退撫儲金為全台8萬名私校老師規畫保守、穩健、積極三種投資方案，每年平均投資報酬率分別預期為2.01%、6.49%和6.63%。老師若不確定選擇哪一方案，也可直接選「人生周期」方案。

立法院去年三讀修正私校教職員退撫條例，私校老師退休時，不一定要一次領出退休金，也可改為留存或分期領。退休老師也可以把錢回存到此帳戶。私校退撫儲金監理會執秘賴俊男說，目前在職的私立學校老師有5.1萬人，退休的有2.9萬人，是受惠對象。

賴俊男說，此帳戶提供保守、穩健、積極三種投資方案，「人生周期」方案則是30歲以前採積極，直到55歲轉保守。投資管道包括儲蓄、基金，都由信託幫忙規畫好。

他說，如果老師沒選方案，以前都是直接列入保守方案，今年3月16日如果還是沒選，改成自動列入「人生周期」方案。以全新30年資退休大學教師為例，如果由保守轉為人生周期，每月可望多領8000元，高中老師每月可能多領7000元。

分期請領也比一次領出賺更多，教育部說，以全新30年資退休大學教師為例，如果不要一次領出退休金，而採分期請領制度，退休後再投資25年，每月退休金可能由5.3萬元增加成5.9萬元，多領6000元；高中老師每月退休金可預估由4.5萬元增為5萬元，增加5000元。

賴俊男說，教育部去年教師節也加推「增額提撥」，規定學校定期為老師提撥退休金，免稅額度是老師薪水的4.2%。以全新30年資退休大學教師為例，預估每月所得可提高1萬元、高中老師9000元。