各縣市提供逾120堂中小學職業探索課 今年寒假開課

教育部國教署表示，為讓技職教育向下扎根，各地方政府在國中學校建置「區域職業試探與體驗示範中心」，結合在地資源與文化特色，規劃餐旅、食品、設計及農業等職群對應課程，提供國中小學生職業探索機會。今年寒假將開120堂以上的職業試探活動，約2500個名額。

國教署表示，教育部108學年預計在22縣市設置42所「區域職業試探與體驗示範中心」。高雄市龍華國中配合年節開辦古早味餅乾製作，也規畫參觀「舊振南漢餅文化館」，讓國中小學生了解古早大餅的製作過程；南投中興國中則以南投特產竹子結合設計職群，規畫「竹編之美」課程，帶領國小學童運用竹子編織喜歡的物品，從中了解在地特產的發展。

國教署也說，新北市福和國中開辦偶動畫及甜點製作課程，讓小學生學習製作偶動畫，及結合各種花草植栽的夢幻甜點製作；台北市新興國中與彰化縣彰安國中都利用LINE貼圖設計和微電影創作，規劃結合流行話題的多元職業試探課程。東部地區也有花蓮縣宜昌國中的鳳梨酥製作課程、萬榮國中的可麗餅與義大利麵製作課程、台東縣卑南國中「愛的總鋪師」課程。