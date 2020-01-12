親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

藍旗褪色、綠旗再現 高雄選民的逆襲

獨／蔡英文大勝觀光業哀號 有旅行社董座宣布裁撤大陸部門

各縣市提供逾120堂中小學職業探索課 今年寒假開課

2020-01-12 09:01聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

教育部國教署表示，為讓技職教育向下扎根，各地方政府在國中學校建置「區域職業試探與體驗示範中心」，結合在地資源與文化特色，規劃餐旅、食品、設計及農業等職群對應課程，提供國中小學生職業探索機會。今年寒假將開120堂以上的職業試探活動，約2500個名額。

國教署表示，教育部108學年預計在22縣市設置42所「區域職業試探與體驗示範中心」。高雄市龍華國中配合年節開辦古早味餅乾製作，也規畫參觀「舊振南漢餅文化館」，讓國中小學生了解古早大餅的製作過程；南投中興國中則以南投特產竹子結合設計職群，規畫「竹編之美」課程，帶領國小學童運用竹子編織喜歡的物品，從中了解在地特產的發展。

國教署也說，新北市福和國中開辦偶動畫及甜點製作課程，讓小學生學習製作偶動畫，及結合各種花草植栽的夢幻甜點製作；台北市新興國中與彰化縣彰安國中都利用LINE貼圖設計和微電影創作，規劃結合流行話題的多元職業試探課程。東部地區也有花蓮縣宜昌國中的鳳梨酥製作課程、萬榮國中的可麗餅與義大利麵製作課程、台東縣卑南國中「愛的總鋪師」課程。

國教署表示，這些多元課程包括餐旅、食品、設計及農業等職群，另有高雄市前鎮國中、台東縣新港國中開設海事職群和水產職群課程，帶領國中小學生認識水族生物及海上探險等各種活動。

花蓮縣宜昌國中今年寒假開設鳳梨酥製作課程，提供國中小學生職業探索機會。圖／教育部...
花蓮縣宜昌國中今年寒假開設鳳梨酥製作課程，提供國中小學生職業探索機會。圖／教育部提供
分享

甜點

延伸閱讀

中小學寒假到來 教部籲親師關心學生作息

讓弱勢孩子在寒假吃好吃飽 文武聖殿捐贈愛河學...

遊戲股春節寒假商機加溫 鈊象領軍強勢攻高

2020台北國際書展「寒假趣書展」 報名延長...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

蔡政府108課綱最大挑戰 教師家長團體：老師還沒準備好

2020-01-12 08:52

被指違背課綱 心測中心修改111年會考自然試題本

2020-01-10 10:57

讀這科系不會失業！ 網曝這行薪資、職缺超穩定

2020-01-09 20:01

只求沒問題的時代已過去 南區研習老師希望學生疑問多

2020-01-09 17:38

體制教育僵化 實驗教育校數成長10倍

2020-01-09 14:18

「偏」鄉守護「非」學不可 台南教育新出擊

2020-01-09 14:00

北市教育局公布實驗教育3亮點 成立實驗教育中心

2020-01-09 13:06

學者：台灣高教也應注入實驗教育的開創思維

2020-01-09 10:24

熱門文章

蔡政府108課綱最大挑戰 教師家長團體：老師還沒準備好

2020-01-12 08:52

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top