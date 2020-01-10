政大新規定 帶狗進校內須繫狗鍊

寬廣的大學校園可以讓流浪犬休憩，但如何處理流浪犬便成了校園主要環境議題。政治大學去年通過修正「犬隻管理原則」部分條文，明確規範除導盲犬、工作犬之外，犬隻進入校園建築物內，必須繫狗鍊或做好防護措施，同時增列違反規定造成他人傷害或損失的罰則，且得視情形通知台北市動物保護處與警方入校協助處理。

台灣大學表示，民眾若欲攜帶寵物入校，須加繩索牽引，至於犬隻是否可進入校內建築物，則由各館舍管理人員決定，也無特別訂定罰則。東華大學未對犬隻進出校內建築物有規範；成功大學表示，原則上犬隻不能進入教室、辦公室等建築物的室內，但若是出現在走廊之類的場所且不影響人員動線，是可以被容忍的。

政大表示，因為近來校園因特定人士引入犬隻，進入教室大樓或餐廳，常不繫狗鍊及隨意餵食，影響師生教學活動與校園安寧，因此修正相關辦法，並新增處罰方式。若犬隻進入校園建築物內，未繫狗鍊或做好防護措施，造成他人傷害或損失，應負相關法律責任。

過去政大駐警隊礙於無強制公權力，無法有效處理違反規定人士行為，對流浪犬也沒有安置權，因此新增規定，校方得視違規情節通知警察機關及北市動保處派員到校協助處理。

台大總務處事務組股長林烜慶說，犬隻是否可進入校內建築物，由各館舍管理人員決定。台大為教育單位，無特別訂定罰則，僅訂定入校公告及不定期宣導寵物入校原則。如是有主人的犬隻造成他人傷害或損失由其主人負責，如是列管的犬隻造成他人傷害或損失由校方負責。

林烜慶表示，台北市動物保護處已全面實施「精確捕捉」，非確實造成危害的犬隻或經調查不足七成以上生活圈人員認為犬隻造成威脅，均不捕捉。因此，台大目前無請求北市動保處與警方入校協助處理，若遇犬隻狀況，第一線處理人員為台大關懷生命社。

成大表示，原則上，犬隻不能進入教室、辦公室等建築物的室內，但若是出現在走廊之類的場所且不影響人員動線，是可以被接受的。犬隻若進入教室，對同學上課造成影響，同學可以通報總務處或校內流浪動物志工協助請離。若發生人、狗衝突意外，以致教職員生受傷或財物損失，校方會在醫藥費以及財物損失上彌補，並視情況決定是否請動保處協助。