親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

退出王室風暴後 梅根已逃回加拿大獨留哈利善後

超值全餐貴5元、麥克雞塊漲1元 麥當勞1月15日調價

政大新規定 帶狗進校內須繫狗鍊

2020-01-10 11:05聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

寬廣的大學校園可以讓流浪犬休憩，但如何處理流浪犬便成了校園主要環境議題。政治大學去年通過修正「犬隻管理原則」部分條文，明確規範除導盲犬、工作犬之外，犬隻進入校園建築物內，必須繫狗鍊或做好防護措施，同時增列違反規定造成他人傷害或損失的罰則，且得視情形通知台北市動物保護處與警方入校協助處理。

台灣大學表示，民眾若欲攜帶寵物入校，須加繩索牽引，至於犬隻是否可進入校內建築物，則由各館舍管理人員決定，也無特別訂定罰則。東華大學未對犬隻進出校內建築物有規範；成功大學表示，原則上犬隻不能進入教室、辦公室等建築物的室內，但若是出現在走廊之類的場所且不影響人員動線，是可以被容忍的。

政大表示，因為近來校園因特定人士引入犬隻，進入教室大樓或餐廳，常不繫狗鍊及隨意餵食，影響師生教學活動與校園安寧，因此修正相關辦法，並新增處罰方式。若犬隻進入校園建築物內，未繫狗鍊或做好防護措施，造成他人傷害或損失，應負相關法律責任。

過去政大駐警隊礙於無強制公權力，無法有效處理違反規定人士行為，對流浪犬也沒有安置權，因此新增規定，校方得視違規情節通知警察機關及北市動保處派員到校協助處理。

台大總務處事務組股長林烜慶說，犬隻是否可進入校內建築物，由各館舍管理人員決定。台大為教育單位，無特別訂定罰則，僅訂定入校公告及不定期宣導寵物入校原則。如是有主人的犬隻造成他人傷害或損失由其主人負責，如是列管的犬隻造成他人傷害或損失由校方負責。

林烜慶表示，台北市動物保護處已全面實施「精確捕捉」，非確實造成危害的犬隻或經調查不足七成以上生活圈人員認為犬隻造成威脅，均不捕捉。因此，台大目前無請求北市動保處與警方入校協助處理，若遇犬隻狀況，第一線處理人員為台大關懷生命社。

成大表示，原則上，犬隻不能進入教室、辦公室等建築物的室內，但若是出現在走廊之類的場所且不影響人員動線，是可以被接受的。犬隻若進入教室，對同學上課造成影響，同學可以通報總務處或校內流浪動物志工協助請離。若發生人、狗衝突意外，以致教職員生受傷或財物損失，校方會在醫藥費以及財物損失上彌補，並視情況決定是否請動保處協助。

東華大學表示，目前校方尚無針對犬隻進出校內建築物有所規範，也無訂定相關罰則。但針對行為偏差或感染疫情的犬隻，優先採取適當隔離措施。若無法改善，則通報壽豐鄉公所捕捉移置。校方曾請求公所補捉流浪犬，暫未有通知警方協助事件。

政治大學去年通過修正「犬隻管理原則」部分條文，明確規範除導盲犬、工作犬之外，犬隻...
政治大學去年通過修正「犬隻管理原則」部分條文，明確規範除導盲犬、工作犬之外，犬隻進入校園建築物內，必須繫狗鍊或做好防護措施，同時增列違反規定造成他人傷害或損失的罰則，且得視情形通知台北市動物保護處與警方入校協助處理。本報資料照片
分享

建築台大北市

延伸閱讀

憲指部緝毒犬分組將成軍 部署北中南東偵緝軍人...

解決境外生換匯問題 政大生設計線上錢包

想解決留學生換匯苦 政大生設計「線上錢包」

移工殺狗吃下肚 代價至少20萬

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

只求沒問題的時代已過去 南區研習老師希望學生疑問多

2020-01-09 17:38

北市教育局公布實驗教育3亮點 成立實驗教育中心

2020-01-09 13:06

讀這科系不會失業！ 網曝這行薪資、職缺超穩定

2020-01-09 20:01

被指違背課綱 心測中心修改111年會考自然試題本

2020-01-10 10:57

體制教育僵化 實驗教育校數成長10倍

2020-01-09 14:18

「偏」鄉守護「非」學不可 台南教育新出擊

2020-01-09 14:00

學者：台灣高教也應注入實驗教育的開創思維

2020-01-09 10:24

全國首創漁業公費專班 前3年各補助11.5萬上船實習1年

2020-01-09 08:58

桃園學校有感特教生變多 教育局：個案漸浮現是好事

2020-01-08 17:46

廢產物甘油大變身 台科大研究登上頂尖期刊

2020-01-08 16:23

影╱保障學生投票權益 教長：多數大學本周完成期末考

2020-01-08 16:03

獨／全0分退學 教授怕學生失去理智「成績改為1分」

2020-01-08 09:21

教部投7億 推非學術成果升等

2020-01-07 23:59

比學寫程式更重要的事？ 培育具備「AI素養」的下一代

2020-01-07 14:55

靠優良教學升等難 大學校長指評審委員難覓

2020-01-07 12:00

教育部花3億元 鼓勵大學教師做教學研究

2020-01-07 11:30

獲職輔人員銀獎 遠東科大學務長：適性揚才不易

2020-01-07 00:05

文大選新董座 人數不足…難產

2020-01-06 23:49

新南向學生 開戶換匯傷腦筋

2020-01-06 23:46

彰化縣推多喝水入課表 獲健康促進學輔計畫特優

2020-01-06 22:14

新北4年10億造矽谷級課程 首延伸幼教創「五月天」計畫

2020-01-06 14:53

換匯不易、開戶慢 新南向學生來台「錢」事難搞定

2020-01-06 09:03

雙語師培生 教育部首設公費生名額

2020-01-05 23:47

縣市急需雙語師資 教育部首設雙語師培公費生名額

2020-01-05 21:30

青年壯遊計畫徵件至3月31日 獎金最高8萬元

2020-01-05 13:34

環球科大台北專班疑違規招生 恐列教育部專輔名單

2020-01-05 12:29

台灣全亞洲唯一親日國 他說原因有這些

2020-01-05 09:08

東華大學推與花蓮高中合校 估最快8月完成

2020-01-04 16:28

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

「拔管案」滿兩周年 台大自主聯盟：血淋淋歷史不能忘

2020-01-04 05:51

深耕計畫提升高教公共性 教團肯定教部「切中時弊」

2020-01-03 22:52

用私校救長照 全教總：如同請張飛救岳飛

2020-01-03 18:30

師生學倫成效 台北商大擬納自訂指標

2020-01-03 14:26

高教深耕計畫 新增4公共性責任指標

2020-01-03 14:24

新版高教深耕增私校治理 私大：有違反大學自主疑慮

2020-01-03 11:04

新高教深耕計畫不再補助專案輔導校 私校治理也納指標

2020-01-03 10:26

準公幼平價教保 名額增為32萬

2020-01-03 00:21

平價教保服務目標超越OECD？教團批教部「魚目混珠」

2020-01-02 22:25

高教問題叢生 學者籲回歸市場機制

2020-01-02 15:03
看更多

熱門文章

讀這科系不會失業！ 網曝這行薪資、職缺超穩定

2020-01-09 20:01

進台大外文沒補習沒讀雙語學校 他靠聽廣播勤閱讀多益910分

2020-01-10 08:07

北市教育局公布實驗教育3亮點 成立實驗教育中心

2020-01-09 13:06

只求沒問題的時代已過去 南區研習老師希望學生疑問多

2020-01-09 17:38

U值媒／孩子犯了錯 不應該是家長出面道歉

2020-01-09 11:32

體制教育僵化 實驗教育校數成長10倍

2020-01-09 14:18

淡江蘭陽校園原址 擬籌設實驗教育中學

2020-01-09 14:18

「偏」鄉守護「非」學不可 台南教育新出擊

2020-01-09 14:00

國際小學堂／年改…馬克宏不可能的任務

2020-01-10 00:00

紐時賞析／好萊塢新亮點 太陽能牆面大樓

2020-01-09 15:42

紐時賞析／「斐蘭德效應」HBO製作影集 義大利女作家聲勢漲

2020-01-09 16:12

影／經典美劇《六人行》：新年新希望

2020-01-09 11:23

台大列管16隻狗9隻貓 也會幫他們找「第二春」

2020-01-10 11:06

北科大女學生繪漫畫 記錄台灣歌謠之父鄧雨賢創作歷程

2020-01-09 13:15

影／傑米．奧利佛教做菜 食物片語意思和你想的不同！

2020-01-09 12:11

被指違背課綱 心測中心修改111年會考自然試題本

2020-01-10 10:57

政大新規定 帶狗進校內須繫狗鍊

2020-01-10 11:05

數據智能結合各專業 世新大學推出18個跨領域學程

2020-01-09 18:10

世新推跨領域學程 傳播和AI結合系所專業

2020-01-09 15:50

109學測國內時事關鍵字！總統大選、同婚、南方澳斷橋…十大熱門議題

2020-01-10 11:19

科學的界限：科學能發現真理嗎？

2020-01-10 10:19

U值媒／總統大選僅在打選戰？還是為孩子未來做擔保？

2020-01-09 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top