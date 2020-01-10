被指違背課綱 心測中心修改111年會考自然試題本

國一新生適用的新課綱上路，三年後升學用的國中會考也跟著調整。台師大心測中心去年8月公布111年會考參考試題本，不過公布以後有12年國教自然領域課綱研修委員認為部分試題違背課綱精神，心測中心已於去年12底公告修正後的自然科試題本，以避免教學現場過度反應或不安。補教老師說，考試引導教學，試題本當然有很大影響。

心測中心表示，試題本公布後，因為有12年國教自然領域課綱研修委員對部分試題有疑義，包含部分學習內容應屬高中階段的學習內容、涉及複雜計算、使用的專有名詞與課綱用詞不一致等。

心測中心表示，去年8月30日公告的自然科參考試題本，是透過心測中心學科研究員對課綱學習 表現與學習內容條目的理解，以不逾越課綱負面表列或正面限制的內容為原則，選用試題所組成。但是研究員對部分內容的理解，與課綱研修委員研修課綱時的理念有落差。

心測中心表示，經過召開多次會議，諮詢自然領域各子科的課綱研修委員後，決議在各年級教科書尚未完全通過國家教育研究院審定並出版的情形下，更換或修改自然科參考試題本的部分試題，以避免教學現場過度反應或不安。

例如，課綱國中階段學習內容使用「感測器」，但已出版的國中教科書皆使用「受器」，高中課綱研修委員表示高中階段仍將維持使用受器。為兼顧課綱用詞與學生學習用詞，以小字典輔助說明。部分課綱未規範的名詞，則依據教科書用詞調整。

另外，課綱研修委員表示課綱審議過程中，原本「生殖與遺傳」的遺傳部分要移至高中課程，雖經討論後仍保留部分基礎的遺傳概念在國中課程，但其比例不宜過多，內容不宜過深。考量試題本整體配置，僅保留一題生殖與遺傳相關的試題，另外兩題經諮詢課綱研修委員後，分別更換為人體消化器官和生物分類的試題。

例如，課綱研修委員表示課綱負面表列不涉及莫耳相關運算，原意是杜絕國中課程出現化學計量相關計算，但此題卻在不涉及莫耳的運算下評量化學計量的概念，雖未違反課綱條目，但與當初規畫課綱的理念不符。為符合課綱理念，更換為區別聚合物與小分子的試題。

另外，課綱研修委員認為課綱規範國中課程不涉及莫耳數和原子、分子數量轉換的計算，當然也就不會涉及莫耳濃度的表示法。為避免教學現場不安，經與課綱研修委員討論後，修改原試題，以避開莫耳濃度的表示法。

心測中心表示，將持續透過國家教育研究院審定通過的教科書，掌握學生實際學習的內容。同時，為避免國中教育會考試題偏利或偏不利使用特定教科書的考生， 心測中心會落實試題版本檢核程序，確保每一版本的教科書皆提及試題評量的知識與概念，無論學生使用哪一版本的教科書，只要能融會貫通並加以活用，即可應試國中教育會考。

心測中心副主任曾芬蘭表示，因為目前大部分課本都還沒看到，因此若課綱委員有疑慮的部分會做更改，但自然科參考試題本部分試題雖經更換或修改，但之後如果是各版本教科書內容有的範圍，且不違背課綱學習內容規範的原則下，仍不排除納入未來國中教育會考正式評量的範疇。

台北市北投國中老師林柏嘉說，心測中心公布的會考參考試題本，多數由心測中心過往歷屆試題抽出，可以說是近年的總結。