讀這科系不會失業！ 網曝這行薪資、職缺超穩定

讀什麼科系未來不會失業？網友曝這行業超穩定。示意圖/ingimage 分享 facebook

一年一度的學測就快登場，考生各個摩拳擦掌準備上考場應試，這次的成績也將影響到將近7成的甄選入學名額。考完試要選擇什麼科系申請，也是讓不少考生頭痛的難題，近日就有網友在社群網站上詢問，「化工系是不是有前途的系？」、「畢業薪水大約落在哪個範圍呢？」引發網友熱議。

高中生在考完學測或指考後，最令人頭痛的便是該選什麼科系、學校就讀，考生必須考量到個人興趣、未來工作、薪資等來作選擇，就有網友在ptt上發文表示，中文系、休閒運動管理系、營養系、幼保系、餐飲系等科系，因為民眾不是每天都必須接觸到這些產業，因此未來出路較窄、工作機會難找，薪資漲幅也不大，屬於較冷門的科系。

但就讀化工系的學生，未來除了可以到化工廠上班外，還可以自行調配化學物品，像是水族館會用的除氯劑、肥皂等，認為化工不只是一門學問，更是大眾必備的生活常識，「感覺出路非常的廣」。

有網友就回應稱，化工系是「不會失業的行業」，相較於其它產業來說較為穩定；但有網友就表示，化工系「雖然餓不死，但很難發大財」、「比上不足，比下有餘」。更有內行網友說到，現在化工系畢業「一部分去科技業，一部分留傳統產業」、「科技廠製程很缺化工人才」。有網友也直接透露化工產業的薪資範圍，「碩士畢業，園區4W6K起跳」、「8萬1」、「台塑輪班80up加一加可能破百」。