只求沒問題的時代已過去 南區研習老師希望學生疑問多

教育部今天針對108新課綱素養課程研發暨學校教師專業支持，在台南一中舉辦南區增能與觀議課研習，除討論並觀摩南一中的探究與實作課程，強化高中育才、大學選才的連貫性。彰師大教授劉世雄說，觀課中紀錄好觀點就能提升專業成長。

台南一中老師何興中表示，現在是教學生去領悟，老師由主導者變成引導者，主要在培養學生解決未來問題的能力。以往教學，老師是教導學生解答，老師最大的希望是學生都聽懂，沒有疑問，但現在反過來，是希望學生多點疑問，從究理中多發現問題。

108課綱啟動後，高中職教師共備觀議課成為老師普遍關心的議題，如何提升因應新課綱的素養課程研發能力，更是老師積極要拋棄傳統教學方式並追求的。新課綱的探究與實作就是要讓學生從手作中培養驗證能力，真正了解原理，因是必修且大學學測必考，深受重視。台南一中是全台高中職探究與實作推動的中心學校，教育部昨天在南一中舉辦南區增能與觀議課研習，共有高師大、義守大學、中山大學及嘉義大學理工科系教授團隊，以及部分高中校長、老師參加。

彰師大師資培育中心教授劉世雄強調，議課比觀課重要，議課是教學研討，老師從學生的表現，一起討論怎麼教，不是過去的討論那個老師怎麼教。這樣的議課，不是說老師要教得一樣，因每個人的特質、專長不一樣，自然會有各自的特色。他表示，目前的困難處是有少數老師沒辦法聆聽別人的觀點，建議老師從觀課中，紀錄自己認同並可供參考的觀點，累積起來就是專業成長的方法。