「偏」鄉守護「非」學不可 台南教育新出擊

台南市政府關注偏遠及非山、非市類型學校，為營造均質教育環境，今天成立「偏非學校教育資源中心」，以東元國中、官田國小為中心學校。將連結學校，以互助、互補方式，整合各類計畫與資源，有系統提升教育品質和學習力。

台南市偏非學校教育資源中心今天在家長協會及教師會見證下成立並揭牌，由督學陳思瑀兼任主任。教育局長鄭新輝表示，偏鄉教育資源不足是長久以來的問題，教育部為實踐教育機會平等原則，106年底公布偏遠地區學校教育發展條例，並在去年初發布補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點，讓各地方政府規畫偏遠地區學校及非山非市學校整體發展計畫，台南市因此成立偏非學校教育資源中心。

市長黃偉哲表示，台南市偏遠及非山非市類型學校約160所，成立「偏非學校教育資源中心」後，將透過平板，連結教育部因材網，讓老師因材施教，學生獲得適當教導，拉近彼此程度。另將連結學校，以互補、互助方式整合教育資源，大家共享，拉近與城市、都會區學校的距離。黃偉哲強調，希望藉此讓有限的資源更有效利用，也讓偏遠、非山、非市的學校的教育資源做最好的、最有效的整合。