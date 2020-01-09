親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

870封「黑韓」文宣出現在郵局 國民黨提告聲請扣押

「偏」鄉守護「非」學不可 台南教育新出擊

2020-01-09 14:00聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市政府關注偏遠及非山、非市類型學校，為營造均質教育環境，今天成立「偏非學校教育資源中心」，以東元國中、官田國小為中心學校。將連結學校，以互助、互補方式，整合各類計畫與資源，有系統提升教育品質和學習力。

台南市偏非學校教育資源中心今天在家長協會及教師會見證下成立並揭牌，由督學陳思瑀兼任主任。教育局長鄭新輝表示，偏鄉教育資源不足是長久以來的問題，教育部為實踐教育機會平等原則，106年底公布偏遠地區學校教育發展條例，並在去年初發布補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點，讓各地方政府規畫偏遠地區學校及非山非市學校整體發展計畫，台南市因此成立偏非學校教育資源中心。

市長黃偉哲表示，台南市偏遠及非山非市類型學校約160所，成立「偏非學校教育資源中心」後，將透過平板，連結教育部因材網，讓老師因材施教，學生獲得適當教導，拉近彼此程度。另將連結學校，以互補、互助方式整合教育資源，大家共享，拉近與城市、都會區學校的距離。黃偉哲強調，希望藉此讓有限的資源更有效利用，也讓偏遠、非山、非市的學校的教育資源做最好的、最有效的整合。

鄭新輝表示，結合前瞻計畫與偏非中心資源，共提供2000台平板供各校申請，目前已有58校獲補助；教育局將運用行動載具，推動數位學習平台的使用，讓科技輔助成為虛擬教師，建構學生自主學習的課堂新風貌，帶起偏非類型學校的教育翻轉。

台南市今天成立「偏非學校教育資源中心」，有系統提升偏遠學校的教育品質。記者鄭惠仁...
台南市今天成立「偏非學校教育資源中心」，有系統提升偏遠學校的教育品質。記者鄭惠仁／攝影
分享
台南市今天成立「偏非學校教育資源中心」，將透過平板結合學習平台，提升學習力。記者...
台南市今天成立「偏非學校教育資源中心」，將透過平板結合學習平台，提升學習力。記者鄭惠仁／攝影
分享

教育部教育局黃偉哲

延伸閱讀

影／扶輪社捐贈5部醫療巡迴車 在台灣老化最嚴...

醫療巡迴車捐贈 台南左鎮就醫不用舟車勞頓

台南推海洋教育獲肯定 黃偉哲盼持續發展

蔡英文台南造勢漏氣？ 黃偉哲：別再製造假新聞

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影╱保障學生投票權益 教長：多數大學本周完成期末考

2020-01-08 16:03

北市教育局公布實驗教育3亮點 成立實驗教育中心

2020-01-09 13:06

學者：台灣高教也應注入實驗教育的開創思維

2020-01-09 10:24

全國首創漁業公費專班 前3年各補助11.5萬上船實習1年

2020-01-09 08:58

桃園學校有感特教生變多 教育局：個案漸浮現是好事

2020-01-08 17:46

廢產物甘油大變身 台科大研究登上頂尖期刊

2020-01-08 16:23

獨／全0分退學 教授怕學生失去理智「成績改為1分」

2020-01-08 09:21

教部投7億 推非學術成果升等

2020-01-07 23:59

比學寫程式更重要的事？ 培育具備「AI素養」的下一代

2020-01-07 14:55

靠優良教學升等難 大學校長指評審委員難覓

2020-01-07 12:00

教育部花3億元 鼓勵大學教師做教學研究

2020-01-07 11:30

獲職輔人員銀獎 遠東科大學務長：適性揚才不易

2020-01-07 00:05

文大選新董座 人數不足…難產

2020-01-06 23:49

新南向學生 開戶換匯傷腦筋

2020-01-06 23:46

彰化縣推多喝水入課表 獲健康促進學輔計畫特優

2020-01-06 22:14

新北4年10億造矽谷級課程 首延伸幼教創「五月天」計畫

2020-01-06 14:53

換匯不易、開戶慢 新南向學生來台「錢」事難搞定

2020-01-06 09:03

雙語師培生 教育部首設公費生名額

2020-01-05 23:47

縣市急需雙語師資 教育部首設雙語師培公費生名額

2020-01-05 21:30

青年壯遊計畫徵件至3月31日 獎金最高8萬元

2020-01-05 13:34

環球科大台北專班疑違規招生 恐列教育部專輔名單

2020-01-05 12:29

台灣全亞洲唯一親日國 他說原因有這些

2020-01-05 09:08

東華大學推與花蓮高中合校 估最快8月完成

2020-01-04 16:28

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

「拔管案」滿兩周年 台大自主聯盟：血淋淋歷史不能忘

2020-01-04 05:51

深耕計畫提升高教公共性 教團肯定教部「切中時弊」

2020-01-03 22:52

用私校救長照 全教總：如同請張飛救岳飛

2020-01-03 18:30

師生學倫成效 台北商大擬納自訂指標

2020-01-03 14:26

高教深耕計畫 新增4公共性責任指標

2020-01-03 14:24

新版高教深耕增私校治理 私大：有違反大學自主疑慮

2020-01-03 11:04

新高教深耕計畫不再補助專案輔導校 私校治理也納指標

2020-01-03 10:26

準公幼平價教保 名額增為32萬

2020-01-03 00:21

平價教保服務目標超越OECD？教團批教部「魚目混珠」

2020-01-02 22:25

高教問題叢生 學者籲回歸市場機制

2020-01-02 15:03

新北4年84億補強更新校舍 碧華國中今上樑

2020-01-02 14:27

潘文忠：盼未滿6歲入園率達72%　趕上OECD國家平均值

2020-01-02 13:17

影／台灣教授協會：高等教育崩壞，政府對策何在？　

2020-01-02 12:48

教育部目標：平價教保服務達七成「校校有幼兒園」

2020-01-02 12:19

國中不會念書就走技職？家長籲消弭偏見、投入更多資源

2020-01-02 12:17
看更多

熱門文章

教團批招生「寧濫勿缺」 真理：仍有16人「全0分退學」

2020-01-09 00:56

高中藝才班簡章公告 共招2365人、可設會考門檻

2020-01-08 16:26

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

2020-01-09 09:30

獨／淡江蘭陽校園原址 擬設實驗中學招高、國中生

2020-01-09 09:23

廢產物甘油大變身 台科大研究登上頂尖期刊

2020-01-08 16:23

「富春山居圖」成仙草凍 學生創意發想翻轉名畫

2020-01-08 15:15

高票續任東華大學校長 趙涵㨗：持續國際化創造三贏

2020-01-08 17:14

真理全0分退學 教授把成績改1分 教團批不在乎素質

2020-01-09 00:05

影╱保障學生投票權益 教長：多數大學本周完成期末考

2020-01-08 16:03

影／啟英高中連13年寒冬送暖 劉勝弘錄取台大回報

2020-01-08 16:48

桃園學校有感特教生變多 教育局：個案漸浮現是好事

2020-01-08 17:46

雙二一退學制 中原廢除 輔大、東吳、實踐都保留

2020-01-09 00:10

快速掌握學測國寫！ 時間控制、知性情意題型練習很重要

2020-01-09 09:26

中原也取消二一退學 輔仁仍保留

2020-01-08 13:07

全國首創漁業公費專班 前3年各補助11.5萬上船實習1年

2020-01-09 08:58

國中會考5月16、17日 持國外、大陸學歷3月個別報名

2020-01-09 10:30

中原廢雙二一退學 真理傳0分改1分

2020-01-08 19:36

學者：台灣高教也應注入實驗教育的開創思維

2020-01-09 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top