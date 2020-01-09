北市教育局公布實驗教育3亮點 成立實驗教育中心

109學年度濱江國中轉型為實驗國中。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 台北市教育局今天上午在濱江國中辦理「創新實驗 躍升台北教育4.0」記者會，宣告年度創新實驗教育的3大亮點，包括規劃成立北市實驗教育創新發展中心、訂定北市高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育獎勵補助要點，以及濱江國中將於109學年度轉型招生，是全國第1所公立國中採用IB精神規劃課程學校。

台北市副市長蔡炳坤表示，實驗教育的用意，是盼每個孩子的性向、興趣可以得到最大的發展，北市實驗教育其實有兩個重要的區塊，第一個區塊是學校型態實驗教育，過去3年已經有7所學校，109學年度會再增加濱江國中，引進國際IB課程；另一部分，非學校型態的實驗教育包含個人、團體、機構，北市目前已經有2550位學生是在進行非學校型態實驗教育。

蔡炳坤表示，為此，我們即將要成立一個北市實驗教育創新發展中心，主要在統籌規劃所有實驗教育，無論是學校型態或者其他型態的，包括申請、監督跟資源的協調。此外，非學校型態的團體也一直期待能夠得到政府經費的支持，今年也開始針對非學校型態實驗教育的團體、機構，編列1千萬元經費挹注。

教育局訂定「台北市高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育獎勵補助要點」，自學生設籍的學校申請後每校核予3至5萬補助作為行政費用；各團體則依實際需要申請補助，經審核後酌予20至60萬元補助。