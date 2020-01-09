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學者：台灣高教也應注入實驗教育的開創思維

2020-01-09 10:24聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

有感於體制內教育僵化，近年台灣實驗教育如雨後春筍般冒出。教育部統計，108學年度參與實驗教育的學生人數已達1萬7000多人，在少子女化環境中呈現逆勢成長。其中「學校型態」成長最快，校數從104學年的8所快速增至108學年的80所。

台灣另類暨實驗教育學會理事長、淡江大學教育政策與領導研究所長薛雅慈表示，台灣實驗教育三法的下一個階段，應該更著力推動實驗高教的發展空間，讓台灣高教注入實驗教育的多元多樣化思維與實踐性的開創。

實驗教育分為「學校型態」、「公立學校委託私人辦理」（公辦民營）及「非學校型態」（包括個人、團體、機構）三種。

教育部統計，104學年全台參與各類型實驗教育學生數5331人，至108學年已達1萬7千多人。其中，學校型態成長最快，108學年有公立72校，私立8校；學生人數增加25倍，108學年已有7334人。公辦民營從104學年的3所、1357人，增加到108學年的11所、2158人。「非學校型態」的學生數，由100學年1651人逐年增至108學年的8245人。

「學校型態」108學年度的學生數以台北市最多，台東縣次之。校數則是以台東縣最多，嘉義縣和高雄市次之；「公辦民營」108學年度，學生數和校數最多的縣市都是宜蘭縣；「非學校型態」的學生數，108學年度以台北市最多，台中市次之。

薛雅慈表示，期盼政府的行政部門及立法部門能守護並支持台灣過去由實驗教育走出來的重要核心價值。首要之務是守護台灣的民主教育，落實教育基本法、實驗教育三法所走出的土壤，以繼續維護台灣教育的多元主體性，是最重要的。

薛雅慈說，由於實驗教育資源在各縣市的資源與條件不等，期盼政府能挹注更多資源給實驗教育，營造對實驗教育的友善空間，讓各縣市學童與家長都能真實擁有「選擇權」。特別是希望各縣市都能有公辦民營實驗教育的發展空間，讓普羅大眾能以公立學費為孩子選擇最適合的教育，在教育內容上又能引進民間公民社會的多元活力，創新經營。

薛雅慈表示，由於選擇非學校型態實驗教育的人數逐年攀升，在非學的學生族群中，他們真實看到不少學習上或家境上因特殊原因而身處弱勢的學生，期盼在法制上賦予其為孩子最佳利益做了不一樣的教育選擇後，政府仍要在經費上補助學生開展各種適性的學習，研議功能性教育券，保障學生的學習權。

和平國中實施泰雅實驗教育，成為台中市第一所原住民實驗中學。圖／台中市政府提供
和平國中實施泰雅實驗教育，成為台中市第一所原住民實驗中學。圖／台中市政府提供
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高教實驗教育

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