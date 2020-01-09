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獨／淡江蘭陽校園原址 擬設實驗中學招高、國中生

2020-01-09 09:23聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

少子化，私校面臨生存戰。學生人數居全國私立大學第二多的淡江大學，位於宜蘭縣礁溪鄉的蘭陽校園，預計110學年度起，該校區的四個系將陸續回歸淡水校本部。淡江大學董事會日前通過，原校址擬規畫籌設「宜江實驗教育中學」。

淡江大學今年全校學生人數兩萬四千多人是史上新低，位於宜蘭山區的蘭陽校園註冊率連三年下降。為讓學校永續經營，校方預計111學年時，該校園四個系的學生全部遷回淡水校區。當時校方說法是，所留的40公頃土地，可能規畫作為國中、高中、長照或在職教育等用途，如今有了新進度。

淡江大學董事會去年11月27日召開的第13屆第4次全體董事會，通過財團法人淡江大學擬依「學校型態實驗教育實施條例」，成立「宜蘭縣宜江實驗教育中學」的重要議案。設校所在地為宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路180 號，也就是現在的淡江蘭陽校園，該校園體系自111學年度移至淡水校園。

為利相關作業推動，淡江大學董事會擬成立「宜蘭縣宜江實驗教育中學」籌備處，建議籌備委員包括淡江大學董事長、淡江大學校長，以及在地家長代表、社會公正人士等15人。提案經全體出席董事一致同意通過。

「宜江實驗教育中學」籌備處籌備委員、壯圍國小校長徐博正表示，目前已經開過第一次籌備會，細節規畫須經第二次籌備會定調後，計畫書才會送到教育部審核。他認為，少子化因素，讓大學面臨困境，淡江董事會提出這樣的計畫，是很有前瞻性的。在蘭陽校園的校地籌設實驗中學，是轉型的好方向，加上校園本身的建築設備齊全，校區運作應該沒問題，也可以讓宜蘭在地學生多一條學習的路徑。初步規畫是國中和高中會先招生。

淡江大學董事會董事戴萬欽表示，淡江大學有教育學院，教師們有一些新構想，覺得高等教育已經飽和，在中學教育上可以有一些創新的路。但細節都還沒有確定，例如要雙語或單語教學等，「還有很長的路要走。」

淡江大學校方表示，董事會已經通過要籌設「宜蘭縣宜江實驗教育中學」，但相關細節都還在籌畫中，都還不確定。目前此案也還沒有報到教育部。

教育部高教司表示，依據學校型態實驗教育實施條例，私立實驗教育學校，由學校財團法人或其他非營利的私法人申請設立，或由學校法人將現有私立學校改制。前項學校法人，以辦學績優者為限。目前還沒有私立大學法人申請籌設實驗教育學校。

高教司表示，大學校地如果已經沒有大學的使用需求，要做其他使用，例如出租或賣掉，都要先報部。至於是否可以利用校地辦實驗學校，也要另外報部核定。

淡江大學蘭陽校園位於宜蘭縣礁溪鄉林美山上。 圖／聯合報系資料照片
淡江大學蘭陽校園位於宜蘭縣礁溪鄉林美山上。 圖／聯合報系資料照片
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淡江大學淡水教育部

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