全國首創漁業公費專班 前3年各補助11.5萬上船實習1年

國立高雄科技大學109學年度起，漁業生產與管理系日間部四技學制將設立「漁業公費專班」，單獨招生擇優錄取25人。大學前三年每年補助11.5萬元，第四年補助學雜費5萬元為限，歡迎漁家子弟及對漁業有興趣的青年學子報考。考官會至報考學子家中實地訪查，瞭解報考動機及家長對於子女從事海上漁業工作的支持程度等。

高科大漁管系主任廖翊雅表示，漁業公費專班是配合國家推動漁業公費生政策，在全國首度辦理，以專門培育海洋捕撈漁業人才為目標，養成具備漁船幹部船員所需實務技能。課程設計以海上作業所需的漁撈、航海及輪機等專業課程為主，大學四年級時，更需在自家或學校媒合CT-0規格以上漁船實習1年，讓學生培養實際操作技能。

高科大漁業公費專班是單獨招生，109年1月30日上午10點起至2月19日下午5點，受理網路報名。分兩階段考試擇優錄取25名學生，考試項目除傳統書審、筆試及面試外，還加入「實地訪查」機制，由考官至報考學子家中瞭解報考動機及家長對於子女從事海上漁業工作的支持程度等。凡經考試錄取者，不得保留入學資格、轉學(系)，非因特殊事故且經核准者，不得休學，畢業後應依契約在自家或本校媒合CT-0規格以上漁船工作至少4年。