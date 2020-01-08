桃園學校有感特教生變多 教育局：個案漸浮現是好事

校園中的特教學生有越來越多的現象，從班級中沒有特教學生到出現1、2名特教學生，學校從業人員是大大有感，對此桃園市教育局表示，目前全市特教學生的總數達到約9千多人，數據逐年微幅成長，原因在於特教資源越發普遍，家長及教師的特教知識也越來越普及，才能及早發現個案，安排早療或是給予其他資源輔助。

經桃園市教育局統計資料顯示，加總學前、國小及國中的特教生人數，104年總計有8468位特教學生；105年有8953位；106年有9518位；107年有9663位；108年目前僅施行過第一梯次鑑定，尚仍有兩梯次待辦理，已有8948位特教學生，數據確有逐年成長，其中又以學習障礙、智能障礙及發展遲緩為前3名身心障礙類別。

不少學校從業人員有感特教學生人數成長，八德區大成國中校長蘇佐璽表示，校內有學習障礙、發展遲緩等狀況的學生越來越多，教育特教學生方面較無問題，評估學生的學習能力後，狀況輕微採取融合教育，視狀況抽離主要學科國文、英文、數學，教授較困難科目時到資源班中學習，也可報請教育局申請社工師、職能治療師入校輔導。

最主要的問題仍在家長方面，蘇佐璽舉例，如亞斯伯格症、妥瑞症或注意力不集中等，這些症狀與一般孩子看起來一樣，並無明顯的症狀，因此許多家長一開始會無法接受自己的孩子有身心障礙，他曾不斷找一名家長溝通、協調長達3個月，家長才慢慢願意接受學校說法，將孩子帶往醫院做詳細身心障礙鑑定。

天使心家族社會福利基金會桃園服務處主任謝志耀表示，遇到很多個案家長不願意接受孩子狀況，覺得只要多補習、多學習就能跟上學校進度，但往往很容易產生失落、挫折的心態，剛好就是該基金會的成立宗旨「父母先走出來，孩子才有希望」，藉由參加同質性團體，讓家長看到其他有身心障礙孩子的家庭，可以達到互相幫助、給予溫暖的成效。