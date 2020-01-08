親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

175位博士連署質疑蔡英文論文 教育部5度重申查證屬實

伊朗竟回擊美軍基地！ 為何做出讓國際都看走眼的決定

桃園學校有感特教生變多 教育局：個案漸浮現是好事

2020-01-08 17:46聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

校園中的特教學生有越來越多的現象，從班級中沒有特教學生到出現1、2名特教學生，學校從業人員是大大有感，對此桃園市教育局表示，目前全市特教學生的總數達到約9千多人，數據逐年微幅成長，原因在於特教資源越發普遍，家長及教師的特教知識也越來越普及，才能及早發現個案，安排早療或是給予其他資源輔助。

經桃園市教育局統計資料顯示，加總學前、國小及國中的特教生人數，104年總計有8468位特教學生；105年有8953位；106年有9518位；107年有9663位；108年目前僅施行過第一梯次鑑定，尚仍有兩梯次待辦理，已有8948位特教學生，數據確有逐年成長，其中又以學習障礙、智能障礙及發展遲緩為前3名身心障礙類別。

不少學校從業人員有感特教學生人數成長，八德區大成國中校長蘇佐璽表示，校內有學習障礙、發展遲緩等狀況的學生越來越多，教育特教學生方面較無問題，評估學生的學習能力後，狀況輕微採取融合教育，視狀況抽離主要學科國文、英文、數學，教授較困難科目時到資源班中學習，也可報請教育局申請社工師、職能治療師入校輔導。

最主要的問題仍在家長方面，蘇佐璽舉例，如亞斯伯格症、妥瑞症或注意力不集中等，這些症狀與一般孩子看起來一樣，並無明顯的症狀，因此許多家長一開始會無法接受自己的孩子有身心障礙，他曾不斷找一名家長溝通、協調長達3個月，家長才慢慢願意接受學校說法，將孩子帶往醫院做詳細身心障礙鑑定。

天使心家族社會福利基金會桃園服務處主任謝志耀表示，遇到很多個案家長不願意接受孩子狀況，覺得只要多補習、多學習就能跟上學校進度，但往往很容易產生失落、挫折的心態，剛好就是該基金會的成立宗旨「父母先走出來，孩子才有希望」，藉由參加同質性團體，讓家長看到其他有身心障礙孩子的家庭，可以達到互相幫助、給予溫暖的成效。

桃市教育局特教科說，特教學生總數微幅成長可視為好事，代表著各方的特教知識逐漸提高，越來越能發現、判別個案存在，目前教育局每年皆有補助學校，針對教職員及家長辦理特教研習，認識各障礙類別教學、親師合作、教導特教生家長特教知識等，在108年學年度有265校參與，總計辦理273場研習活動。

桃園市特教學生總數逐年微幅成長，教育局表示，這意味民眾的特教知識逐漸提高，目前每...
桃園市特教學生總數逐年微幅成長，教育局表示，這意味民眾的特教知識逐漸提高，目前每年皆有補助學校，針對教職員及家長辦理特教研習，今年辦理273場研習活動。圖／桃園市教育局提供
分享
桃園市特教學生總數逐年微幅成長，教育局表示，這意味民眾的特教知識逐漸提高，目前每...
桃園市特教學生總數逐年微幅成長，教育局表示，這意味民眾的特教知識逐漸提高，目前每年皆有補助學校，針對教職員及家長辦理特教研習，今年辦理273場研習活動。圖／桃園市教育局提供
分享

教育局補習社工

延伸閱讀

回防桃園籲鄉親投票催票 朱立倫： 防對手奧步...

桃園最後造勢晚會小英力挺 鄭文燦力保沿海黃世...

桃園鐵路地下化國發會過關 陳其邁：鄭寶清出力...

老縣長朱立倫挺桃園候選人 陪車隊掃街猛催票

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影╱保障學生投票權益 教長：多數大學本周完成期末考

2020-01-08 16:03

廢產物甘油大變身 台科大研究登上頂尖期刊

2020-01-08 16:23

獨／全0分退學 教授怕學生失去理智「成績改為1分」

2020-01-08 09:21

教部投7億 推非學術成果升等

2020-01-07 23:59

比學寫程式更重要的事？ 培育具備「AI素養」的下一代

2020-01-07 14:55

靠優良教學升等難 大學校長指評審委員難覓

2020-01-07 12:00

教育部花3億元 鼓勵大學教師做教學研究

2020-01-07 11:30

獲職輔人員銀獎 遠東科大學務長：適性揚才不易

2020-01-07 00:05

熱門文章

獨／全0分退學 教授怕學生失去理智「成績改為1分」

2020-01-08 09:21

學測自然4時事必考！題目看不懂 全靠這一招

2020-01-08 08:00

學生期末「盧」成績 包正豪爆大學生最新的梗是這個

2020-01-07 20:39

管中閔今上任滿一年 台大教授感謝葉俊榮當年的無懼

2020-01-08 10:38

頂大都開缺！今年甄選多達5500離島、原民外加名額

2020-01-07 21:47

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top