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廢產物甘油大變身 台科大研究登上頂尖期刊

2020-01-08 16:23聯合報 記者章凱閎／即時報導

台科大東京工業大學團隊共同研發出一種便宜又高效率的氧化銅觸媒，可使生質柴油廠的廢產物甘油轉換成高經濟價值產物「二羥基丙酮」，且轉換過程中，甘油水溶液中的水也會分解成「氫氣」，可作為乾淨能源。此研究也刊登於頂尖期刊「Applied Catalysis B：Environmental」，因其於對生質柴油產業有重大影響。

「Applied Catalysis B：Environmental」是愛思唯爾（Elsevier）旗下的國際權威期刊，主要刊登環境相關的催化科學研究成果，發表的論文具有高度的創新性與前瞻性，在環境催化領域有極高的影響力。

台科大表示，隨著石油化學燃料大幅減少帶來的危機，世界產官學界共同目標是發展乾淨且可再生的替代能源。由水分解產出的氫氣是目前極有潛力來取代石化燃料的新能源；且另一種永續能源生質柴油也受到重視。

台科大化工系副教授江佳穎表示，儘管甘油被轉換成高經濟價值產物已經被研究多年，但是通常轉換中所需的觸媒大部分為貴重金屬，例如白金，因此大幅限縮了在業界上廣泛應用的可能。

台科大校長廖慶榮表示，台科大與東京工業大學2015年起合作多年，不僅有雙方師生交換計畫，也推動師生共同研究、強化國際產學合作機會等。這次跨國研究案是由江佳穎與東工大物質理工學院教授林智廣（Tomohiro HAYASHI）帶領團隊在雙方實驗室進行，台科大師生與東工大的跨國研究登上頂尖科學期刊，是推動雙方合作的重要成果。

台科大化工系副教授江佳穎與東京工業大學團隊共同研發出一種便宜又高效率的氧化銅觸媒...
台科大化工系副教授江佳穎與東京工業大學團隊共同研發出一種便宜又高效率的氧化銅觸媒，可使生質柴油廠的廢產物甘油轉換成高經濟價值產物「二羥基丙酮」，且轉換過程中，甘油水溶液中的水也會分解成「氫氣」，作為乾淨能源。圖／台科大提供
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