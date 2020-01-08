獨／全0分退學 教授怕學生失去理智「成績改為1分」

真理大學目前有「學期學業成績全學期全部零分者」就退學的規定，因而在教務會議上，會有老師提案，將學生原成績由0分改為1分，107學期某次教務會議就通過更正了數名學生的成績，避免學生被退學。

真理大學105學年度已廢除「二一、三一」退學制（學期成績不及格科目學分數同一學年連兩次達修習學分總數1/2，拒絕專案輔導或經專案輔導次學期學業成績不及格科目學分數仍達修習學分總數1/3），但仍有「全0分退學」制度。

以真理大學107學年度第3次教務會議紀錄為例，包括法律系進修學士班、運動管理系大四生、運動資訊傳播系大四生、觀光事業學系大四生的學期成績，數名任課教師提案，將原成績由0分改為1分，理由包括：為避免學生遭退學，致失寶貴求學機會，特網開一面；避免學生失去理智，造成學校等各方意想不到的困擾等。

「會給一分，算是一種補救。」真理大學教務長葉錫圻表示，老師的評分方式多元，包括出席成績、期中期末考試或報告等。部分老師會把學生的分數由0分改為1分，通常是學生出席過一、兩次，但最後學期成績是0分，學生會質疑老師為什麼給這種成績，「老師也很無奈」。

葉錫圻表示，有些學生整個學期從來沒有出現過，老師根本沒看過這個學生，「這種求情也沒有用。」大原則是，只要18周都沒來上過課，老師是一分都不會給的。他舉例，曾有一名大六學生家長找立委來學校，要求老師給成績。因為那名學生整學期只修一門課，但從未上過課，因此拿到零分要被退學，最後老師也沒給一分。

葉錫圻說，很多延畢生一學期只修一門課或兩門課，但如果都拿零分，就是退學。學校多年前已經廢除「二一」退學制，但對於學生的學習，還是要有管控。

一名真理大學教師說，有些學生只有期初和期末各出現一次，只是來考試，拿到學期成績時，就會跟老師抗議「明明有出席，為什麼是零分」，而且反應很激烈。她表示，會被打到零分，真的是完全沒來上課和考試，「有些學生真的可以混成這樣」。

長期關注大學退學制度的政大語言所教授何萬順表示，真理大學的退學規定「純然流於形式」，0分與1分的差別也是極為恣意。及格與不及格的差異是重要的，但是0分與1分的差異極為瑣碎。大學這樣的作法既不是愛，也不是好的榜樣。就像有些後段班的大學，英檢畢業門檻僅區區多益225分或是全民英檢初級，「不僅是對學生的侮辱，也是對大學自己的侮辱。」從真理的例子就可看出，學業退學制度是不必要之惡，應以積極妥適的預警輔導機制取代。

教育部高教司表示，大學法規定，退學事宜要明定學則，報部備查。後續高教司會先了解學校情形，再行處理。