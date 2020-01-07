親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

比學寫程式更重要的事？ 培育具備「AI素養」的下一代

2020-01-07 14:55聯合新聞網 文章提供／親子天下

AI素養培育三大關鍵：學會提問、培養興趣、勇敢嘗試。 美聯社
AI素養培育三大關鍵：學會提問、培養興趣、勇敢嘗試。 美聯社
分享

未來工作大洗牌，全球AI人才培力從中小學扎根做起，AI世代四大挑戰，「人機協作」將取代不懂應用AI的人，AI素養培育三大關鍵：學會提問、培養興趣、勇敢嘗試

今年12月，第一位AI台灣人「戴怡宛」(Ta-i-wan)正式誕生，開發團隊幫她建Facebook、LinkedIn帳號，期待透過社群互動，戴怡宛可以在國際為台灣發聲。

根據全球四大會計事務所之一英國普華永道(Price Waterhouse Coopers, PwC )報告顯示：「二○三○年，美國近四成（三八％）的工作將被機器人和人工智慧技術所取代。」不像第三次自動化的工業革命，是藍領的工作被取代，「這一次AI帶動的，是白領工作的自動化。」

AI( Artificial Intelligence)人工智慧，是希望讓電腦變得像人一樣聰明，解決問題的科技。AI不是未來式，是現在進行式，它早就存在在我們生活中，而且變化得非常快速。在台灣，AI已列入108課綱「科技領域」中的「新興科技」，今年八月，教育部也完成從小學到高中《和AI做朋友》教材及教案套書補充教材，面對AI時代帶來的改變與影響，我們該如何教導出AI時代的孩子呢？

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋表示，「父母們得要知道，未來變化之快，會超越自己的生活經驗。」各年齡層都要學會與AI共存，操作AI、和AI共事、管理AI。

親子天下採訪台灣人工智慧實驗室執行長杜奕瑾、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋、成大資工系教授蘇文鈺、微軟公共事務部總經理潘先國等近30位專家、學者，一致呼籲「面對AI，不要怕，怕就完了！」

為了幫國民備戰AI普及的未來，各國政府已著手培力國民的AI素養。一直在教育和科技上有優勢的芬蘭政府，聯手大學和企業，推出一套速成的線上課程「Elements of AI」(AI的基礎)，目的是要Empower(賦能)而非「威嚇」國民，同時推出英文、瑞士語、愛沙尼亞語、芬蘭語、德語版。

面對工作的大洗牌，AI培力也從產業進入中小學教育，將翻轉教育和教養的典範。中國在二○一八年編寫出全球第一套AI高中教材，並已在北京、上海、廣州四十所高中試教；美國則於二○一九年初，先進人工智慧協會（AAAI）和電腦科學教師協會（CSTA），共同促成中小學AI教育的國家指南。

《親子天下》一月號的報導中，針對AI時代來臨，提出我們正共同面對的四大挑戰：

1.人機協作，必須懂基本的電腦邏輯：

未來不是AI會取代你，而是AI加你，取代不懂應用AI的人。「人機協作」是必然，科技成為生活的一部分，中小學教育不是要趕快去學AI的技術，而是要懂基本的電腦邏輯，知道電腦可以幫忙做什麼。

2.人的獨特價值更顯重要：

當AI取代許多繁複性的工作，人類具有成長、同理、關愛他人的能力都是AI不可取代的。面向AI時代的教育，AI素養更顯重要，教育應該更加強調創意與人類的獨特性。

3.AI帶來更多道德的困難和反思：

大數據輸入的資料是人所輸入，演算法怎麼算、邏輯也是人來決定，更快更大量的數據和更有效率的演算法，有可能更嚴重複製人的偏見。

4.AI可能拉大貧富資源差距：

AI造成的失業潮可能引發社會巨變，中小學教育的走向也可能因此拉大貧富資源差距。

廣達研究院院長張嘉淵表示：「科技只是帶你到未來的工具，但未來是你要去想像、創造的」。因此面對AI時代的到來，父母在教養上最重要的不是學技術，而是交給孩子面對AI時代的能力，親子天下綜整給父母的三大建議，培養具備「AI素養」的下一代：

1.培養會製造問題，而不只是會回答標準答案的下一代：

從日常生活中練習開始，讓孩子從「提問」取代「回答問題」，並且鼓勵孩子問「為什麼」，然後認真回答。

2.興趣真的可以當飯吃，投入Side project很重要：

Side projectct是指在正職以外或自己想做的專案，背後支持的是自動發熱的熱情。未來的世界沒有「完美」，也沒有「失敗」，只有不斷嘗試，不斷修正，做出好的體驗。

3.以身作則，示範當海盜出海的勇氣：

Google總經理簡立峰觀察，台灣的教育裡，最缺乏的就是勇敢，因此父母更應該以身作則，必須先不怕，才能和孩子一起面對未來。

AI時代來到，孩子首當其衝，父母、老師都不應該因為恐慌而逼迫孩子學習他不愛的內容，反而follow your heart（跟從你的真心）成為AI世代的最高準則。

（本文出自《親子天下》 (親子天下雜誌110期)，未經同意禁止轉載。）

AI親子天下素養108課綱
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

教育部花3億元 鼓勵大學教師做教學研究

2020-01-07 11:30

靠優良教學升等難 大學校長指評審委員難覓

2020-01-07 12:00

獲職輔人員銀獎 遠東科大學務長：適性揚才不易

2020-01-07 00:05

文大選新董座 人數不足…難產

2020-01-06 23:49

新南向學生 開戶換匯傷腦筋

2020-01-06 23:46

彰化縣推多喝水入課表 獲健康促進學輔計畫特優

2020-01-06 22:14

新北4年10億造矽谷級課程 首延伸幼教創「五月天」計畫

2020-01-06 14:53

換匯不易、開戶慢 新南向學生來台「錢」事難搞定

2020-01-06 09:03

雙語師培生 教育部首設公費生名額

2020-01-05 23:47

縣市急需雙語師資 教育部首設雙語師培公費生名額

2020-01-05 21:30

青年壯遊計畫徵件至3月31日 獎金最高8萬元

2020-01-05 13:34

環球科大台北專班疑違規招生 恐列教育部專輔名單

2020-01-05 12:29

台灣全亞洲唯一親日國 他說原因有這些

2020-01-05 09:08

東華大學推與花蓮高中合校 估最快8月完成

2020-01-04 16:28

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

「拔管案」滿兩周年 台大自主聯盟：血淋淋歷史不能忘

2020-01-04 05:51

深耕計畫提升高教公共性 教團肯定教部「切中時弊」

2020-01-03 22:52

用私校救長照 全教總：如同請張飛救岳飛

2020-01-03 18:30

師生學倫成效 台北商大擬納自訂指標

2020-01-03 14:26

高教深耕計畫 新增4公共性責任指標

2020-01-03 14:24

新版高教深耕增私校治理 私大：有違反大學自主疑慮

2020-01-03 11:04

新高教深耕計畫不再補助專案輔導校 私校治理也納指標

2020-01-03 10:26

準公幼平價教保 名額增為32萬

2020-01-03 00:21

平價教保服務目標超越OECD？教團批教部「魚目混珠」

2020-01-02 22:25

高教問題叢生 學者籲回歸市場機制

2020-01-02 15:03

新北4年84億補強更新校舍 碧華國中今上樑

2020-01-02 14:27

潘文忠：盼未滿6歲入園率達72%　趕上OECD國家平均值

2020-01-02 13:17

影／台灣教授協會：高等教育崩壞，政府對策何在？　

2020-01-02 12:48

教育部目標：平價教保服務達七成「校校有幼兒園」

2020-01-02 12:19

國中不會念書就走技職？家長籲消弭偏見、投入更多資源

2020-01-02 12:17

高教負債嚴重 學者估50年內1/3國立大學倒閉

2020-01-02 10:54

廠商施工出包 音樂家李哲洋文物受損 北藝大求償

2020-01-01 23:48

高職專業教師免實習 配套出爐

2020-01-01 23:41

技職教育新制上路 高職師任教滿6年免赴業界實習半年

2020-01-01 21:28

韓語測驗4月登場 即日起至13日報名截止

2020-01-01 18:03

放寬標準 公校原民生30人私校100人可設原民資源中心

2020-01-01 12:15

失智不可恥 湯皇珍「成忘老太太」從老年煉金

2020-01-01 08:24

被媽媽指是小偷... 她多年後翻轉失智成藝術

2020-01-01 08:22

宋怡慧／2019真的奮力辛苦了 2020年全面晉級！閱讀全新崛起

2020-01-01 08:00
看更多

熱門文章

學測社會「混功」練好！四大時事題 專家說不知不可

2020-01-07 09:00

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

2020-01-07 09:31

宗教所老師沒去教會講道遭解聘 中原：聘書已載明

2020-01-06 20:00

單親清寒不失志氣 台南新化高中林宜君上台大

2020-01-06 18:16

高英工商防疫消毒總動員 1200生接種流感疫苗

2020-01-07 13:11

中大設全台第一個太空學士班 今年8月收30名新生

2020-01-06 20:00

拿出行動投票 交大教授發起贊助學生及青年返鄉車資

2020-01-06 18:45

家長團體籲指考名額占五成 柯文哲也支持

2020-01-06 21:06

教育部花3億元 鼓勵大學教師做教學研究

2020-01-07 11:30

靠優良教學升等難 大學校長指評審委員難覓

2020-01-07 12:00

中大研發智慧手錶 30秒偵測中風高危險群

2020-01-06 17:55

比學寫程式更重要的事？ 培育具備「AI素養」的下一代

2020-01-07 14:55

超勵志！ 成大學生克服萬難自組賽車挑戰國際方程式賽車

2020-01-07 13:03

獲職輔人員銀獎 遠東科大學務長：適性揚才不易

2020-01-07 00:05

文大選新董座 人數不足…難產

2020-01-06 23:49

三重高中門口有吸睛打卡牆！ 附幼小朋友手繪超萌松鼠

2020-01-07 13:00

109學測化學科 哪些時事可能入題、常考觀念一次看！

2020-01-07 14:32

彰化縣推多喝水入課表 獲健康促進學輔計畫特優

2020-01-06 22:14

瑞芳高工推家電再生 邀民捐壞電器做愛心

2020-01-06 21:19

新南向學生 開戶換匯傷腦筋

2020-01-06 23:46

中央大學設太空科學與工程系 首年招30人

2020-01-06 18:32

會考生活英語／【活動篇】 元旦升旗典禮

2020-01-07 11:19

青年民主 高雄院校啟動學生返鄉列車

2020-01-06 18:11

金鐘獎童星陳鼎中 特殊選才錄取台師大表演藝術

2020-01-06 16:59

影／學測近考試順利擺前面 南一中到台灣首廟天壇祈福

2020-01-07 16:14

即測即評技能檢定 13日起受理報名

2020-01-07 11:07

永達解散清算期限將至 教部：待法院裁定定讞

2020-01-06 17:00

U值媒／學測倒數 家長考生如何「穩定軍心」？

2020-01-07 11:59

U值媒／老師不要侵犯我的隱私！

2020-01-07 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top