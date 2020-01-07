比學寫程式更重要的事？ 培育具備「AI素養」的下一代

AI素養培育三大關鍵：學會提問、培養興趣、勇敢嘗試。 美聯社 分享 facebook

未來工作大洗牌，全球AI人才培力從中小學扎根做起，AI世代四大挑戰，「人機協作」將取代不懂應用AI的人，AI素養培育三大關鍵：學會提問、培養興趣、勇敢嘗試。

今年12月，第一位AI台灣人「戴怡宛」(Ta-i-wan)正式誕生，開發團隊幫她建Facebook、LinkedIn帳號，期待透過社群互動，戴怡宛可以在國際為台灣發聲。

根據全球四大會計事務所之一英國普華永道(Price Waterhouse Coopers, PwC )報告顯示：「二○三○年，美國近四成（三八％）的工作將被機器人和人工智慧技術所取代。」不像第三次自動化的工業革命，是藍領的工作被取代，「這一次AI帶動的，是白領工作的自動化。」

AI( Artificial Intelligence)人工智慧，是希望讓電腦變得像人一樣聰明，解決問題的科技。AI不是未來式，是現在進行式，它早就存在在我們生活中，而且變化得非常快速。在台灣，AI已列入108課綱「科技領域」中的「新興科技」，今年八月，教育部也完成從小學到高中《和AI做朋友》教材及教案套書補充教材，面對AI時代帶來的改變與影響，我們該如何教導出AI時代的孩子呢？

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋表示，「父母們得要知道，未來變化之快，會超越自己的生活經驗。」各年齡層都要學會與AI共存，操作AI、和AI共事、管理AI。

親子天下採訪台灣人工智慧實驗室執行長杜奕瑾、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋、成大資工系教授蘇文鈺、微軟公共事務部總經理潘先國等近30位專家、學者，一致呼籲「面對AI，不要怕，怕就完了！」

為了幫國民備戰AI普及的未來，各國政府已著手培力國民的AI素養。一直在教育和科技上有優勢的芬蘭政府，聯手大學和企業，推出一套速成的線上課程「Elements of AI」(AI的基礎)，目的是要Empower(賦能)而非「威嚇」國民，同時推出英文、瑞士語、愛沙尼亞語、芬蘭語、德語版。

面對工作的大洗牌，AI培力也從產業進入中小學教育，將翻轉教育和教養的典範。中國在二○一八年編寫出全球第一套AI高中教材，並已在北京、上海、廣州四十所高中試教；美國則於二○一九年初，先進人工智慧協會（AAAI）和電腦科學教師協會（CSTA），共同促成中小學AI教育的國家指南。

《親子天下》一月號的報導中，針對AI時代來臨，提出我們正共同面對的四大挑戰：

1.人機協作，必須懂基本的電腦邏輯：

未來不是AI會取代你，而是AI加你，取代不懂應用AI的人。「人機協作」是必然，科技成為生活的一部分，中小學教育不是要趕快去學AI的技術，而是要懂基本的電腦邏輯，知道電腦可以幫忙做什麼。

2.人的獨特價值更顯重要：

當AI取代許多繁複性的工作，人類具有成長、同理、關愛他人的能力都是AI不可取代的。面向AI時代的教育，AI素養更顯重要，教育應該更加強調創意與人類的獨特性。

3.AI帶來更多道德的困難和反思：

大數據輸入的資料是人所輸入，演算法怎麼算、邏輯也是人來決定，更快更大量的數據和更有效率的演算法，有可能更嚴重複製人的偏見。

4.AI可能拉大貧富資源差距：

AI造成的失業潮可能引發社會巨變，中小學教育的走向也可能因此拉大貧富資源差距。

廣達研究院院長張嘉淵表示：「科技只是帶你到未來的工具，但未來是你要去想像、創造的」。因此面對AI時代的到來，父母在教養上最重要的不是學技術，而是交給孩子面對AI時代的能力，親子天下綜整給父母的三大建議，培養具備「AI素養」的下一代：

1.培養會製造問題，而不只是會回答標準答案的下一代：

從日常生活中練習開始，讓孩子從「提問」取代「回答問題」，並且鼓勵孩子問「為什麼」，然後認真回答。

2.興趣真的可以當飯吃，投入Side project很重要：

Side projectct是指在正職以外或自己想做的專案，背後支持的是自動發熱的熱情。未來的世界沒有「完美」，也沒有「失敗」，只有不斷嘗試，不斷修正，做出好的體驗。

3.以身作則，示範當海盜出海的勇氣：

Google總經理簡立峰觀察，台灣的教育裡，最缺乏的就是勇敢，因此父母更應該以身作則，必須先不怕，才能和孩子一起面對未來。

AI時代來到，孩子首當其衝，父母、老師都不應該因為恐慌而逼迫孩子學習他不愛的內容，反而follow your heart（跟從你的真心）成為AI世代的最高準則。

（本文出自《親子天下》 (親子天下雜誌110期)，未經同意禁止轉載。）