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靠優良教學升等難 大學校長指評審委員難覓

2020-01-07 12:00聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

教育部2018年推動教學實踐研究計畫，促進老師以學術研究以外的成果升等。不過2013年至今僅107個大學老師透過教學等非學術表現升等。有大學主管表示，辦理教學升等需找認同此理念的評審委員，不過國內高教圈少有這樣的老師。

靜宜大學是踴躍申請此計畫的學校之一，校長唐傳義說，校內鼓勵老師在教學上創新，以及透過研究的方法了解教學成效。教學實踐研究計畫助這些老師取得更多資源。促成升等也是參與此計畫的重要目標。

唐傳義說，靜宜大學為鼓勵更多老師憑教學成果升等，花了很多時間，才逐漸找到認同教學升等的評審委員，並將名單提供給教育部建置資料庫。

他也表示，國內憑教學成果升等的風氣和案例有限，一開始循此管道成功升等的老師，常感覺自己是二等公民，也會被同儕耳語，讓升等變成不太榮譽的事。

成功大學是2019年「教學實踐研究計畫」通過件數最多的學校，共33名老師申請通過，通過率高達70%。成大教務長王育民表示，成大的教學方向是跨領域、結合在地。

除了此計畫，成大去年首辦校內落實大學社會責任（USR）評選，鼓勵在非學術研究領域做出成果的老師，獲獎者可獲有彈性薪資獎助。首屆獲獎的是長期推動偏鄉程式設計教育的資工系教授蘇文鈺。

但王育民也說，成大仍屬研究型大學，校內教授若要升等，學術成果至少占兩成。教學實踐研究計畫可能提高機會和教師能見度，不一定保證升等。

教育部高教司司長朱俊彰說，針對多元升等制度，教育部陸續推動重點學校計畫、教學實踐研究計畫，目前正從兩計畫的審查委員及參與教師中，遴選適合擔任教學實務升等審查的評審人才。後續將透過工作圈及共識會議等方式，逐漸形成人才庫，並提供給各大學參考。

教育部2018年推動教學實踐研究計畫，今舉行成果發表會。記者潘乃欣／攝影
教育部2018年推動教學實踐研究計畫，今舉行成果發表會。記者潘乃欣／攝影
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