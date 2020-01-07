教育部花3億元 鼓勵大學教師做教學研究

大專校院教師主要升等管道是學術研究成果，為讓各大學更重視教師的教學表現，教育部2018年推動教學實踐研究計畫，今舉行成果發表會。教育部表示，這項計畫鼓勵大專校院教師把教學計畫寫成研究計畫，希望以教學為研究主題的成果，能用於升等，或在任教學校取得更多肯定。2018年和2019年分別有2174人和2831人申請，通過率分別是48%與46%。

教育部表示，教學實踐研究計畫第一年原本編列1.2億元，預計補助200至300個老師，後因申請人數踴躍，提升到3億元經費，並補助每個老師最高一年50萬元，平均補助經費是一計畫25萬元。

高教司司長朱俊彰說，高等教育是研究、教學、服務並重，與教學相關的人才培育，也是高教一大目標。我國在研究上有相當好的評審機制，可以用來升等，但教學面向相對不足。教育部2013年起推動教學等多元管道升等，發現老師沒有足夠誘因，因此辦理這項計畫，希望教學也能比照研究，建立一套機制，讓老師把研究能量放到課堂裡。

朱俊彰說，教育部想在機制面建立對老師的支持，讓老師把研究設計投入課程和學生上，相關成果將來可用於升等、申請進一步的研究計畫，或是因此得到各校對教學的肯定、資源等。

教育部表示，此計畫是教育部首度針對個別教師進行經費補助的研究計畫，也是亞洲第一個補助教師全面推動實踐研究的國家，希望能讓老師的研究和學生的學習更緊密結合。

至於要如何把教學寫成研究計畫？前教育部長、中研院人文及社會科學院士曾志朗說，教育領域有研究者採取行動研究法，這個研究方法要教育工作者觀察教學現場，發掘問題後，採取有計畫的行動來解決。他表示這個研究方法適合教師執行此計畫。