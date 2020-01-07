獲職輔人員銀獎 遠東科大學務長：適性揚才不易

遠東科技大學學務長蔡文彬在該校推動MAPA複合向度性格測驗、大專校院就業職能平台（UCAN）測評與CPAS職涯適性測驗，並建立學生施測與報告分析，並辦理原住民學生生活及職涯輔導，獲教育部青年署傑出職輔人員組銀等獎。

蔡文彬從事職涯輔導多年，他說，教育的核心是讓孩子適性發展、找到天賦，但要助學生適性揚才，卻是一件不容易的事。他曾遇到一個念電機系學生，畢業前才發現自己的專業與興趣嚴重衝突，準備退伍後朝旅遊業發展。為協助該生，蔡文彬提供心理輔導外，還去了解行業薪資水平、未來產業發展前景與工作職務屬性等就業資訊，才能在兼顧個人興趣專業與職場薪資前景下，給予多面向建議。

就讀遠東科大創新設計與創業管理研究所的湯恩樺，大學期間透過CPAS職涯適性測驗分析，顯示職場能力皆優，適合從事營業型與對人的工作。蔡文彬說，湯恩樺患先天性地中海貧血症，每星期都要到醫院檢查及輸血，諮詢後規畫朝向創新設計方向發展。