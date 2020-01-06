新北4年10億造矽谷級課程 首延伸幼教創「五月天」計畫

新北市「ZhongZheng D.School」今天在中正國中揭牌，全台首創將矽谷最夯的「設計思考」結合生活科技課程，並首次向下延伸至幼兒教育，提出「五月天」計畫，其中包括「五歲之前開始學」、「月月有主題」、「天天動手做」，不僅發展幼兒五官肢體協調能力，也提升幼兒對生活科技與藝術跨域創作的認知與學習。

新北市教育局表示，中正國中是新北市第一所將生活科技課程向下延伸至幼兒教育的「D.School」，以「生活玩家」做為科技課程的主軸，結合幼兒教育理念、學校資源向下延伸，不僅同步美化幼兒園設施，更不定期辦理幼兒生活科技體驗課程，而「五月天」計畫，就是在學前教育階段就培養幼兒觀察及探索的興趣。

今天揭牌活動展示新北市導入矽谷「D.school」課程的成果，扣緊108課綱「想」、「做」、「用」的精神，從小培養DHA人才（設計思考Design-thinking、動手實做Handmade、創新方案Advanced- action）。

新北市副市長謝政達也化身為一日園長，與中正國中非營利幼兒園的幼童從遊戲及動手作中學習設計思考。謝政達表示，設計思考是「以人為本」來解決問題，從需求出發找到創新的方案，並創造可能性，新北透過建置國際級的「跨域實創教育廊帶（D.School）」，整合「設計思考」與「生活科技」課程並延伸至幼兒。