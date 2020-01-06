六校大學生比組裝無人車 台科大學生奪冠

第一屆自駕車系統專題競賽昨天在台灣科技大學舉辦，由台科大電子系學生林昱明、莊旻哲奪冠，獲獎金3萬元。台科大表示，參賽學生須自行組裝自駕車，透過軟體程式及影像處理技術，讓無人車完成車道跟隨、轉彎、S型彎道、紅線停車等關卡。

台科大表示，這項比賽由教育部資科司指導，交通大學智慧運輸電子應用聯盟主辦。台科大、交大、中興、虎科大、雲科大、台師大共六所學校、13組團隊參賽。參賽者要除要讓無人車行駛在車道中，遇到停止線即時停止，考驗車道跟隨、物件偵測技術。無人車要在車道開10圈，評審針對車輛行駛的穩定度、行駛速度、交通規則遵守情形評分。

台科大電子系林淵翔教授表示，自駕車競賽要比速度、穩定度以及車輛是否能偵測紅線即時停止。學生必須具備ROS機器人作業系統、軟體程式、演算法、影像處理等技術，透過車子前方的攝影鏡頭捕捉畫面，辨識出車道與停止線，進而控制馬達與輪子，讓車子往正確方向移動。

林昱明就讀台科大電子系碩士班一年級，在團隊中主要負責自駕車的影像處理。他說，無人車需要較寬廣的視線，所以前方鏡頭用的是魚眼相機。但魚眼也會讓畫面嚴重變形，因此要將拍攝畫面校正為正常的平面。此外，參加競賽讓他有機會接觸ROS機器人作業系統，該系統在很多機器人領域都會用到，非常實用。