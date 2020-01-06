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換匯不易、開戶慢 新南向學生來台「錢」事難搞定

2020-01-06 09:03聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

教育部統計新南向留學生，前三多來自馬來西亞印尼、越南，2018年在台就學人數都破一萬。但學生反映，這三國貨幣都非台灣匯兌市場主流，來台後換匯不易且開戶時間長，「錢」事難搞定。教育部表示，境外生如有金融服務諮詢需求，可協助邀有關單位人員到校訪視。

政治大學一名馬來西亞生說，台灣兌換馬幣的據點少，常要換成美金再換新台幣，承受兩次匯差。再加上實體銀行非24小時營業，為求方便，他曾找個體戶換錢。政大商學院國際事務副院長尚孝純也說，有國際生家長想從國外轉錢進來，發現手續費很高，且作業時間要兩到三天。

按現行規定，境外生來台取得居留證要一個月左右，才能到銀行開戶。一名澳門僑生說，他沒身分證，銀行不提供預約開戶，只能在現場排隊，身份查驗流程也很繁雜。開戶前沒地方存錢，只能自己保管生活費。有些人為減低匯差損失，常一次領大筆錢。

龍華科技大學開設新南向產學合作國際專班，該校國際處主任郭冠麟說，曾聽聞境外生掉錢。他們安排學生一入學就繳註冊費，同時協助取得居留證。台灣科技大學國際處則說，他們建議境外生換好美金再來台，匯率比較好，另也整理鄰校的換匯據點給學生。

教育部國際司表示，僑外生如有金融服務的諮詢需求，教育部將邀金融主管機關參加每年舉辦的僑外生訪視活動，或是出席境外生輔導人員服務素養培訓課程。教育部也對境外生輔導人員設置線上的資訊交流平台，可公告相關資料給各校。

國際司說，為協助境外生在台學習、生活，教育部去年1月啟用境外學生意見信箱及諮詢專線，至年底受理100件諮詢，每月平均八件。前五大諮詢事項依序為實習、學校行政管理及宿舍管理、居留證與工作許可證申請、獎學金，以及來台就學管道與相關法規。

蔡英文總統上任後推動新南向政策，教育部統計，2018年新南向18國在台就學人數共5萬1970人，其中馬來西亞1萬6717人、越南1萬2983人、印尼1萬1812人。

新南向來台留學生人數增，但貨幣非我國外匯市場主流。本報資料照片
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教育部馬來西亞印尼

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