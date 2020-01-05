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縣市急需雙語師資 教育部首設雙語師培公費生名額

2020-01-05 21:30聯合報 記者章凱閎／即時報導

為推動2030雙語國家政策，教育部於109學年度師培大學公費生名額中，首度增設雙語師培生名額，入選者學費由教育部提供，師培生修畢全英學程、通過教師檢定後，將分發至偏遠或特殊地區學校服務滿6年，弭平教育資源的城鄉差距。

教育部配合行政院政策，預計在未來10年培育萬名雙語師資，在中小學以英語教數學、自然等學科。但教育部師藝司司長鄭淵全表示，不少縣市「已等不及」急需雙語師資人力，教育部也規劃109年起開放地方政府媒合師培大學在校生，經過甄試取得雙語師培公費生名額，畢業後則到該縣市任教。

教育部師藝司也表示，目前有2種管道取得師培公費生資格，一為「甲案」，即透過學測、指考或碩班入學考試直接考取資格，名額較少；二為「乙案」，即在校生透過校內甄試考取資格。兩者皆在取得資格後，由教育部提供未來學費，但畢業後將到指定縣市內的偏遠或特殊地區學校服務滿六年，否則須償還已領取的公費。

教育部表示師藝司表示，此次增設的雙語師培公費生名額主要為「乙案」，主因是多數縣市盼儘早媒合師培生前往偏校服務，若媒合「甲案」，多數學生今年才升大一，估計要5年後才完成教師檢定，緩不濟急；但「乙案」為媒合師培大學在校生，估計2至3年內即可開始服務。

不少師培大學為對接各縣市對於雙語師資的需求，也紛紛在108學年度開設全英語師培學程，且大幅提高雙語師培公費生名額。台師大師資培育學院院長洪儷瑜表示，台師大的師培公費生名額將從去年49位、增為今年的58位，其中包括5個縣市提出的約10個雙語師培公費生名額，預計首批雙語師培公費生最快112年可到職服務。

中教大校長王如哲也表示，該校將於109學年實施全英語師培學程，但不設門檻，開放所有師培生選修，該校也設有多位雙語師培公費生名額。他也說，目前國家教育政策是培育下一代的國際化、雙語能力，各師培大學也加速建置雙語師培的育才模式，育成未來所需的中小學師資。

為推動2030雙語國家政策，教育部於109學年度師培大學公費生名額中，首度增設雙...
為推動2030雙語國家政策，教育部於109學年度師培大學公費生名額中，首度增設雙語師培生名額，入選者學費由教育部提供，師培生修畢全英學程、通過教師檢定後，將分發至偏遠或特殊地區學校服務滿6年，弭平教育資源的城鄉差距。報系資料照
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教育部台師大行政院

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