「拔管案」滿兩周年 台大自主聯盟：血淋淋歷史不能忘

明天是台大校長遴選爭議滿兩周年的日子，台大自主聯盟表示，台大校長遴選委員會在2018年1月5日選出校長當選人管中閔，旋即執政黨便以公權力展開鋪天蓋地追殺，使台大長達一年沒有校長，自毀三任教育部長，更造成其地方選舉大敗。歷史不能被遺忘，大學自主不會被擊倒，「下架」殘害大學自主的政府，「願教育永遠不再是戰場。」

前年爆發台大校長遴選爭議後，教育部長潘文忠承受不了「卡管」任務壓力請辭，接任的教長吳茂昆更是意在「拔管」，其後上任的葉俊榮，努力保住台大的尊嚴，勉予聘任管中閔後，也立即請辭。

大學自主聯盟臉書於本月1日至5日，每天連載「台大校長遴選事件回顧」，將當權者黑手伸入台大校長遴選的過程留下血淋淋記錄：同時，在具有歷史意義的1月5日，舉辦「大學自主，危機重重」兩周年回顧演講會，台大政治系教授陳淳文將專題演講「大學自主何去何從」，台大政治系教授蘇宏達分享「政治黑手威嚇言論自由」事件。

「2018年1月5日，是大學自主史冊上不能被遺忘的日子」，台大自主聯盟指出，台大校長遴選委員會在這一天選出校長當選人，因人選不為當局所喜，接下來以公權力展開鋪天蓋地追殺，使台大長達一年沒有校長。執政黨除自毀三位教育部長，更造成其地方選舉大敗，在迫於形勢「勉予聘任」校長後，執政者並未罷手，立即動用監察權發動彈劾，公務員懲戒委員會破天荒公開審理，以為周刊寫社論為由判決申誡，達成羞辱管中閔的目的，這一切干涉大學自主的惡行，仍讓人記憶猶新。