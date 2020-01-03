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深耕計畫提升高教公共性 教團肯定教部「切中時弊」

2020-01-03 22:52聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

第二階段高教深耕計畫在「提升高教公共性」的績效指標中新增私立學校治理、學生校務參與、教師權益保障、校務資訊公開等四大面向，全國私校工會表示，肯定教育部能切中時弊並對症下藥，以政策引導的方式回應民意加強私校監理的呼聲，其中許多指標相當具有開創性和進步性，並呼籲教育部盡速將各項進步指標納入私校法和大學法，將對私校治理有很大幫助。

全國私校工會指出，私校治理最受人詬病的是不少私校董事會長期被家族或少數私人把持並干涉校務、甚至掏空校產。被家族或少數人把持的董事會往往成為私校的病灶，而主要的病徵就是校園不民主與資訊不公開透明，結果就是教育品質惡化，教師工作權受侵害和學生受教權受損。教育部在第二階段高教深耕計畫中以經費補助方式要求學校「超越」現行大學法及私校法的要求，相當具有進步性，同時也顯示目前私校法與大學法的不足。

在私校治理面向中，新的指標包括：一、要求董事會訂有任期制並限制連任次數；二、限制期滿連任董事之比例;三、私校一級行政主管不得由董事長、董事、監察人及校長之配偶及三親等以內血親、姻親等擔任；四、對董事會課責，明訂董事會每年應向外界募款數額等，這些作法必然會引起部分私校的反對，但全國私校工會認為，這是對私校董事會的基本要求，若董事會連親屬迴避擔任一級主管、為學校募款都做不到，實在不配擔任董事，學校也不配接受國家補助。

全國私校工會表示，目前私立大學普遍排斥學生參與校務，只能有少數學生代表在校務會議中發聲，二階段深耕計畫在「學生校務參與」面向中明白宣示學生除參與校務會議外，又可參與教務會議、學生事務會議、總務會議、校務基金管理委員會、系所課程委員會等校內重要會議，打破以往學生參與校務的屏障，若能落實，將是大學校園民主的重要里程碑。

另外「教師權益保障」面向含括專案教師的薪資保障、教師評鑑的合理性、實施六年限期升等制度的嚴謹性等，每一項都觸動私立大專教師「心中的痛」，可見教育部願意體察民意、苦民所苦。

全國私校工會指出，「校務資訊公開」面向的要求稍嫌不足，現行私校對外公開的財務資訊過於簡略，多數學校沒有設立經費稽核委員會，有設立者也大都形同虛設，無法發揮作用。目前私校財務資訊不夠公開透明，建議應加入設立經費稽核委員會，並容許校務會議代表有權閱覽會計明細帳等指標。

全國私校工會更呼籲各私立大學積極配合教育部深耕計畫指標，除了可爭取更多經費補助外，也讓學校治理更民主、資訊更公開，這樣才能真正改善學校體質。

第二階段高教深耕計畫在「提升高教公共性」的績效指標中新增私立學校治理、學生校務參...
第二階段高教深耕計畫在「提升高教公共性」的績效指標中新增私立學校治理、學生校務參與、教師權益保障、校務資訊公開等四大面向。聯合報系資料照片
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教育部高教深耕計畫募款

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