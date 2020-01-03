用私校救長照 全教總：如同請張飛救岳飛

衛福部修改「長期照顧服務機構設立許可及管理辦法」部分條文，高中以上私校法人若在組織章程已表明學校可經營長照相關附屬機構，未來就能直接以學校名義申請設立。對此全教總今天發出聲明呼籲，主管機關萬萬不可任意鬆綁，「如果此門大開，未來除了長照機構，私校會不會以生存為名，做起更多五花八門的生意?」

此一修正簡化行政程序，高中以上私校法人若在組織章程已表明學校可經營長照相關附屬機構，未來就能直接以學校名義申請設立，由校長擔任申請人送案，毋須再報經董事會同意。

對此，全教總表示，衛福部把腦筋動到私立學校，是因為台灣在去年正式邁入高齡化社會，加上有照顧需求的中重度身心障礙者，衛福部推估2026年國內長照需求人口將可能突破百萬。對照私立學校正在面臨的少子女化海嘯，閒置的空間、缺少的財源……似乎恰好讓長照需求來補足，也替政府解決現階段量能不足的問題。

長照司副司長周道君甚至說，申請學校不必一定要具有長照相關科系，明顯鼓勵所有缺錢的私校都來搶辦這門生意。全教總質疑，私校退場問題有如沉疴難解，「但教育部竟只能雙手一攤」，難道私校的未來，真要讓衛福部來拯救?

全教總指出，依「私立學校法」第50條，學校法人報經主管機關核准後，確實得設立附屬機構，但仍應與教學、實習、研究……等相關，且不得逸脫其主要目的，也就是「增進教學效果」，而「充實學校財源」至多只是附帶結果，豈能毫無限制的開放。全教總認為， 周副司長非教育領域而做此不當發言，教育部應立即公開澄清。