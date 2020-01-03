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高中職原民生科學人才培訓接受報名 今年收88人

2020-01-03 11:58聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

學生在野外使用放大鏡觀察標本上的微體化石。圖／教育部提供
學生在野外使用放大鏡觀察標本上的微體化石。圖／教育部提供
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教育部國教署持續培訓高級中等學校原住民族學生科學人才，自2018年度起透過專案計畫提供化學、生物及地球科學培訓名額，邀請國際數理學科奧林匹亞師資團隊規畫一系列自然科培訓課程。2020年度預計招收88名學員，即日起至1月7日止接受具原住民身分的高中職學生報名。

教育部表示，為落實「原住民族教育法」，國教署積極培訓具有科學性向的高級中等教育階段原住民族籍學生，加強科學基礎理論及實驗操作能力，期盼培養更多原住民族科學研究人才。

「高級中等學校原住民族學生科學人才培訓計畫」由高級中等學校推薦具有科學研究性向的原住民學生，再由協辦單位遴選培訓成員，利用寒暑假及學期間的週末假日上課。

今年度辦理化學、生物及地球科學等三班，培訓方式以班為單位，每班約30人，總名額88位(化學30名、生物28名、地球科學30名)，全程課程及食宿免費。

教育部國教署表示，這項培訓計畫的師資具有國際數理學科奧林匹亞競賽經驗，陣容堅強。規劃一系列自然科培訓課程，讓有志研究科學的原住民學生可強化科學專題研究能力。即日起至1月7日止接受報名，預定2月1日起開始培訓。

報名網址：

化學科：https://reurl.cc/EKW1Mk

生物科：https://reurl.cc/5gVOyM

地球科學科：http://www.sec.ntnu.edu.tw/

原住民教育部奧林匹亞

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