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新版高教深耕增私校治理 私大：有違反大學自主疑慮

2020-01-03 11:04聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

最新版的高教深耕計畫，在衡量方式及指標內容上有些調整，包括新增「私校治理」，有大...
最新版的高教深耕計畫，在衡量方式及指標內容上有些調整，包括新增「私校治理」，有大學認為部分項目恐違反大學自主，教育部不宜藉由高教奬助計畫，變相要求或勉強私立大學制定並採行超越現行法律明定的大學治理章則。另因應近期論文亂象，有大學擬將「師生學術倫理成效」納自訂指標。聯合報系資料照片
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最新版的高教深耕計畫在衡量方式及指標內容上有些調整，包括新增「私校治理」，有大學認為部分項目恐違反大學自主，教育部不宜藉由高教奬助計畫，變相要求或勉強私立大學制定並採行超越現行法律明定的大學治理章則。另因應近期論文亂象，有大學擬將「師生學術倫理成效」納自訂指標。

實踐大學校長陳振貴說，新年度的高教深耕計畫增列高教公共性的共同指標，強調高教「公共化」，以及原住民學生的輔導與照顧、資訊的公開與透明。上述目標以前以行政命令的方式作要求，現在則改用競爭型計畫來實施，「比較有誘因」。各大學的指標朝「量少質精」的方向改變，「不再強調辦多少活動，而是強調活動所帶來的效果和影響。」

但陳振貴說，在私立學校治理面向，包括訂有董事會的任期及改選比例，及三親等內血姻親任一級行政主管均有規範，來顯示私校的公共化。同時注重學生及教師的各種參與及權益，以經費誘導學校「提升高教公共性」，這種作法，可符合社會民間團體的期望，但對大學而言，「有些項目不免有違反大學自主的疑慮。」

私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾說，教育部就2020年高教深耕計畫每項共同性績效指標及自訂關鑑性指標的數量加以限制，並提供衡量方式參考作法，此舉有助於各校重新檢視各項辦學績效指標的適切性與關鍵性，大致値得肯定。

吳永乾說，但是在「落實辦學公共性責任」指標上，特別是私立學校治理、學生校務參與及教師權益保障等方面，因涉及大學自治及私校自主性，依憲法鼓勵私人興學精神，國家應謹守依法監督的法律保留原則，教育部自不宜藉由高教奬助計畫，變相要求或勉強私立大學制定並採行超越大學法、私立學校法等相關法律明定的大學治理章則。

台北商業大學校長張瑞雄表示，自訂指標10個項目前仍在討論中，可能的項目包括「教師學生接受學術倫理進修的成效」等。他表示，因少子化大學招收研究生愈來愈浮濫，畢業論文的把關更重要，有鑑於最近論文議題亂象，教師和學生的學術倫理觀念要加強。

龍華科技大學校長葛自祥說，針對自訂指標，今年增訂「建置經濟部iPAS職能認證術科考場，鼓勵學生考取相關iPAS職能證照」此項指標。他說，iPAS是真正產業認同的證照，具含金量。但成為考場必須有符合條件的設施。龍華在此方面已具領先條件，因此將積極設置合格考場、輔導學生取得證照作為新的自訂指標。

高教深耕計畫教育部

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