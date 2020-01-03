親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

雄二雄三增程型 以「交叉火網」封鎖台灣海峽

搜救菁英親身說法！山林遇難別急 「這東西」能救你一命

新高教深耕計畫不再補助專案輔導校 私校治理也納指標

2020-01-03 10:26聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

教育部今年調整「高教深耕計畫」衡量方式及指標內容，對部分私校被少數董事會或家族集團把持，教育部也將董事任期、改選比例，及三親等迴避任一級行政主管等，列為私立學校治理的衡量指標。此外，除了助弱勢學生輔導經費，不再補助專案輔導學校。

教育部表示，今、明年是「高教深耕計畫」第二階段，為深化成效、配合重大政策，調整共同績效指標。高教司專門委員王淑娟表示，剛開始執行時，希望各校從自身特色出發，導致很多學校針對同一個共同指標，訂出很多衡量方式；在「自訂指標」上，有些學校想積極表現，訂出高達20、30個指標，有些學校又很精簡。

王淑娟表示，這次審查委員希望各校重新檢視並收斂，每項共同性績效指標下，擇定具關鍵性的具體衡量方式至多三個，自訂指標也應聚焦最能彰顯學校成效及投注資源的十個指標。各大學須於1月20前將2020年度的計畫書函報教育部。

此外，一般大專校院部分，2020年度增列高教公共性的共同績效指標，其中，為落實「原住民族教育法」第43條精神，強化原住民人才培育及輔導資源，新增「強化原資中心運作機制，提升原住民學生輔導成效及建構族群友善校園」共同績效指標。衡量方式包括：原資中心運作機制及與校內相關單位合作機制；原住民學生學習、生活輔導機制及其成效（含休、退學改善情形）等。

王淑娟說，今年也新增「落實辦學公共性責任」指標，包括私立學校治理、學生校務參與、教師權益保障、校務資訊公開四大面向，引導大學提升校務治理的多元參與，並強化師生權益。

王淑娟表示，過去教育部針對各校的辦學公共性，大多是以函示的方式進行政策引導，希望學校可以在教師評鑑、升等上，落實公共性，今年特別增列於計畫指標中，希望學校具體落實。

其中，「私立學校治理」的衡量方式，包括董事訂有的任期及改選比例，及三親等內血、姻親任一級行政主管等迴避原則等；同時，校內重要會議由學生代表參與、編制外專任教學人員的薪資規範比照校內編制內專任教師薪資基準、教師評鑑規範必要項目、公開學校財務資訊、學雜費等。

技專校院部分，技職司表示，本次高教深耕計畫審查並無新增指標，而是將指標「衡量方式」作文字修正或整併。例如，學生運算思維與程式設計能力提升成效指標，原衡量方式為「曾修讀運算思維與程式設計課程學生數」，為避免誤解運算思維能力僅限於理工科系學生，也鼓勵非資通訊科系學生提升該項能力，修正衡量方式為「修讀數位科技微學程學生人次」。

教育部今年調整「高教深耕計畫」的衡量方式及指標內容，一般大專校院增列「提升原住民...
教育部今年調整「高教深耕計畫」的衡量方式及指標內容，一般大專校院增列「提升原住民學生輔導成效」及「落實辦學公共性責任」兩個共同績效指標，包括私校治理、師生權益、校務資訊公開等；各校的自訂指標，改為至多以十個為限。各大學須於1月20前將2020年度的計畫書函報教育部。聯合報系資料照片
分享

高教深耕計畫教育部原住民

延伸閱讀

私校設長照機構更便利了 長庚科大想申請

教育部目標：平價教保服務達七成「校校有幼兒園...

私校退休金 今起可留存或分期領

11月工業生產 終止連二黑

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

潘文忠：盼未滿6歲入園率達72%　趕上OECD國家平均值

2020-01-02 13:17

宋怡慧／2019真的奮力辛苦了 2020年全面晉級！閱讀全新崛起

2020-01-01 08:00

影／台灣教授協會：高等教育崩壞，政府對策何在？　

2020-01-02 12:48

教育部目標：平價教保服務達七成「校校有幼兒園」

2020-01-02 12:19

準公幼平價教保 名額增為32萬

2020-01-03 00:21

平價教保服務目標超越OECD？教團批教部「魚目混珠」

2020-01-02 22:25

高教問題叢生 學者籲回歸市場機制

2020-01-02 15:03

新北4年84億補強更新校舍 碧華國中今上樑

2020-01-02 14:27

國中不會念書就走技職？家長籲消弭偏見、投入更多資源

2020-01-02 12:17

高教負債嚴重 學者估50年內1/3國立大學倒閉

2020-01-02 10:54

廠商施工出包 音樂家李哲洋文物受損 北藝大求償

2020-01-01 23:48

高職專業教師免實習 配套出爐

2020-01-01 23:41

技職教育新制上路 高職師任教滿6年免赴業界實習半年

2020-01-01 21:28

韓語測驗4月登場 即日起至13日報名截止

2020-01-01 18:03

放寬標準 公校原民生30人私校100人可設原民資源中心

2020-01-01 12:15

失智不可恥 湯皇珍「成忘老太太」從老年煉金

2020-01-01 08:24

被媽媽指是小偷... 她多年後翻轉失智成藝術

2020-01-01 08:22

原民教育師資 將納入族語老師、鐘點教師

2019-12-31 23:53

親子共遊自由行 延長到一月底

2019-12-31 23:47

私校退休金 今起可留存或分期領

2019-12-31 23:42

林明福獲泰雅族口述傳統保存者 鄭麗君送人間國寶證書

2019-12-31 23:19

小黑的祖先在這裡！故宮職貢圖特展驚見台灣土狗老祖宗

2019-12-31 23:00

《讀者》元月號 韓良露追憶像隻龍貓的媽媽

2019-12-31 15:05

108年公費留考放榜 錄取率21.9%創歷年新高

2019-12-31 12:17

推品格！中國科大攜手仰德高中 簽軍警培育策略聯盟

2019-12-30 16:55

12年國教課綱…蔡陣營：逐年準備好 韓、宋陣營：沒準備好就上

2019-12-30 14:18

挺蔡要寫千字報告、不挺只要10字 北科大將教授送教評會

2019-12-30 12:31

影／培養孩子解決問題獨立思考能力 台東力推科丁教育

2019-12-30 12:14

2個月內多益成績狂增6百多分！她曝作息網讚好神

2019-12-30 10:05

浮光書店老屋改造成名 原屋主家族進店感動得快哭

2019-12-29 08:50

240年高家古厝明緊急審議 文資人士指技術性阻撓參加

2019-12-29 07:52

總統大選政見沒文化！ 台灣文化政策學會提38項訴求

2019-12-28 19:49

留學獎學金每年1.6萬美元 明年2月13日報名截止

2019-12-28 17:39

追思文大董事長張鏡湖 馬英九：做學問、辦學都成功

2019-12-28 11:36

折狀元帽、餵長輩喝藥 經典教育讓家長好感動

2019-12-27 18:46

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 15:36

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:28

聖誕樹會開花？教育部出招勾起眾人童年回憶

2019-12-26 17:09

「中國與東亞」教科書審查通過 學者：大多在講中國史

2019-12-25 23:32
看更多

熱門文章

教授遭查水表？台大聲明表達嚴重關切

2020-01-02 11:55

高教負債嚴重 學者估50年內1/3國立大學倒閉

2020-01-02 10:54

中一中李弘翔「把手心翻過來助人」 希望入學進台大

2020-01-02 23:54

光補習沒用！四技二專甄選必採專題成果或實習報告

2020-01-02 20:45

影／台灣教授協會：高等教育崩壞，政府對策何在？　

2020-01-02 12:48

國中不會念書就走技職？家長籲消弭偏見、投入更多資源

2020-01-02 12:17

平價教保服務目標超越OECD？教團批教部「魚目混珠」

2020-01-02 22:25

高教問題叢生 學者籲回歸市場機制

2020-01-02 15:03

靜宜首創設越南專班 幫台商培育人才

2020-01-02 15:39

潘文忠：盼未滿6歲入園率達72%　趕上OECD國家平均值

2020-01-02 13:17

教育部目標：平價教保服務達七成「校校有幼兒園」

2020-01-02 12:19

私校設長照機構更便利了 長庚科大想申請

2020-01-02 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top