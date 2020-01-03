新高教深耕計畫不再補助專案輔導校 私校治理也納指標

教育部今年調整「高教深耕計畫」衡量方式及指標內容，對部分私校被少數董事會或家族集團把持，教育部也將董事任期、改選比例，及三親等迴避任一級行政主管等，列為私立學校治理的衡量指標。此外，除了助弱勢學生輔導經費，不再補助專案輔導學校。

教育部表示，今、明年是「高教深耕計畫」第二階段，為深化成效、配合重大政策，調整共同績效指標。高教司專門委員王淑娟表示，剛開始執行時，希望各校從自身特色出發，導致很多學校針對同一個共同指標，訂出很多衡量方式；在「自訂指標」上，有些學校想積極表現，訂出高達20、30個指標，有些學校又很精簡。

王淑娟表示，這次審查委員希望各校重新檢視並收斂，每項共同性績效指標下，擇定具關鍵性的具體衡量方式至多三個，自訂指標也應聚焦最能彰顯學校成效及投注資源的十個指標。各大學須於1月20前將2020年度的計畫書函報教育部。

此外，一般大專校院部分，2020年度增列高教公共性的共同績效指標，其中，為落實「原住民族教育法」第43條精神，強化原住民人才培育及輔導資源，新增「強化原資中心運作機制，提升原住民學生輔導成效及建構族群友善校園」共同績效指標。衡量方式包括：原資中心運作機制及與校內相關單位合作機制；原住民學生學習、生活輔導機制及其成效（含休、退學改善情形）等。

王淑娟說，今年也新增「落實辦學公共性責任」指標，包括私立學校治理、學生校務參與、教師權益保障、校務資訊公開四大面向，引導大學提升校務治理的多元參與，並強化師生權益。

王淑娟表示，過去教育部針對各校的辦學公共性，大多是以函示的方式進行政策引導，希望學校可以在教師評鑑、升等上，落實公共性，今年特別增列於計畫指標中，希望學校具體落實。

其中，「私立學校治理」的衡量方式，包括董事訂有的任期及改選比例，及三親等內血、姻親任一級行政主管等迴避原則等；同時，校內重要會議由學生代表參與、編制外專任教學人員的薪資規範比照校內編制內專任教師薪資基準、教師評鑑規範必要項目、公開學校財務資訊、學雜費等。