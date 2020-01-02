平價教保服務目標超越OECD？教團批教部「魚目混珠」

教育部今天到行政院報告二至六歲育兒政策成果，其中「準公共化幼兒園」加上擴增公幼、非營利幼兒園，於108年合計達到32萬個平價教保名額。本報資料照片 分享 facebook

教育部今天到行政院報告二至六歲育兒政策成果，其中「準公共化幼兒園」加上擴增公幼、非營利幼兒園，於108年合計達到32萬個平價教保名額。教育部長潘文忠表示，希望未來二至六歲的幼兒入園率可達到七成二、平價教保服務達到七成，追上經濟合作暨發展組織（OECD）的水準。對此，全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，按照OECD的標準，「準公共化幼兒園」並不屬於公共化的範疇，教育部把準公共化幼兒園視同政府提供的平價幼兒園實在是「魚目混珠」。

張旭政說，準公共化幼兒園仍然是以營利為目的，在每月學費4500元之外，還會增加許多名目向家長收費，教保人員的薪資也有許多沒達到2萬9000元，實在談不上「平價、優質」。

此外，張旭政指出，109年擴增準公共化幼兒園的預算遠大於擴增公共化幼兒園的經費，實在是本末倒置。公共化幼兒園推了多少年才容納20.8萬學生，準公共化一年就11萬，未來兩年還會大量增加，屆時準公共化幼兒園成為幼教界的大宗，「政府信誓旦旦推動的公共化恐怕只是一場空話。」

張旭政表示，家長需要的是真正「平價、優質」，不會把幼兒當搖錢樹的幼兒園，摒除營利目的才能真正以符合幼兒身心發展的教育學理設計活動、課程，也才能奠定良好的成長基礎。呼籲政府不要短視近利，要站在國家長遠的利益之上，把經費用在擴增公共化幼兒園，才能符合家長需要，也才能為各個教育階段奠定良好基礎。

全教總幼教委員會主委楊逸飛說，準公幼目前經營的模式，並沒有承擔社會責任，例如優先招收弱勢或低社經地位的學童，期待政府要求所有準公共化幼兒園都能優先招收弱勢。

幼教聯合總會總會長何明德表示，目前公共化只照顧45%的幼兒，比其他55%的幼兒高出2至5倍以上經費投入或補助，蔡總統宣布提高育兒補助的「666政策」是否實施？何時實施？國教署應明確說明。政府如果能一步到位實施此政策，這樣才能真正做到教育資源的公平合理分配，才能公平照顧到所有幼兒，才能符合「全國一致、全部幼兒、全面補助」的目標。