宋怡慧／2019真的奮力辛苦了 2020年全面晉級！閱讀全新崛起

圖為義大世界跨年煙火秀。記者王昭月／攝影 分享 facebook

2019年你會覺得即便跑出態度，拚出程度，做出溫度，還會遇見人生亂流，心情酸酸澀澀的，眼前的坎大到有點難跨越過去？

教育環境與網路世代型態的變革，讓你不敢做出大鳴大放的開創，選擇在穩定中求成長？抑或是在高風險的環境，力抗壓力全力拚搏無悔的局？

回顧2019年的書市，心靈勵志的書籍還是獨占鰲頭，在生活中奮進的我們都需要來點心靈雞湯。新課綱議題成為教育圈內外都會討論的話題，讓如何自主學習的實用書籍變得火紅又搶手。親子教養仍是每個家庭需要收藏的互動聖經，凡舉人際關係、口語表達、說故事型態的作家，從書裡走到書外，開始成為線上課程的媒體說書人。

無論，2019年你過得如何？我都想對你說：

親愛的，你真的奮力辛苦了，因為你每一天都很用心；

親愛的，你必須給自己掌聲，因為你值得擁有最好的。

怡慧老師重磅推出「2020年走過、路過，不能錯過的」好書，從名家傳記、大咖說理、心靈勵志、人際溝通、親子教養、文案表達、文青必讀、美學生活等八類，與大家以書跨閱，歡欣迎接2020年的蒞臨。

名家傳記——迷途知返的指引

你站在那裡不重要，重要的是，你願意出發找幸福。與其埋怨自己失去優勢，不如鞭策自己創造優勢。2020年我想以吳清友先生的個人傳記《之間》，做為初始的祝福。

叛逆浪蕩的男孩，在學習場域跌倒，進入社會後，找到生命熱情的所在，稱它為尋找生命美好價值，他奮不顧身地投入工作，承接重擔，卻也迷失在成功的光環裡。上天賜給他一個大病，讓他重新調整心態，看清自己，褪去狂妄的外衣，打造一家心靈的糧食「誠品」，是他的一生懸命。吳清友說：「誠品未必需要我，但我的生命需要誠品。」 我們在迎光的時刻，拚命地跑著，那麼忘我地奔向幸福，因為相信，傾心付出，為夢想勇敢馳騁，做自己的英雄。

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大咖說理——傾聽分享的陪伴

齊克果說：「人生是往前走的，但只有回頭看，才能理解它。」但，走著走著如果心裡有惑，又該如何找到真正的答案？水ㄤ水某送給青春世代的一句話是─——很多事情不是看到希望才去堅持，而是堅持了才看得到希望。像馬拉松式的人生，只有堅持到最後人，才能成為勝利者。這本書的出版是兩人多年以解憂的模式，為寫信來詢問的讀者，溫暖回信，以文字與電影陪伴的堅持。《解憂電影院》從推薦讓人百看不厭的電影，輔以字字都是體己知心之語，療癒人心、安頓悽惶。閱讀和看電影有相仿的功能，我們看著看著就被某個畫面、某些對話召喚了，投射自身心情，與之對望，有些模糊的事情沈澱下來了，有些斑駁的足跡清晰了，你窺見人生道理就藏在文本的細節裡。

>>同步推薦：許皓宜、周思齊《心智鍛鍊：成功實現目標的20堂課-最強大的心智科學╳最有效的學習心法》

心靈勵志——優雅離開的姿態

有時候，我們需要心靈雞湯的暖心滋補，也需要心靈巴掌的當頭棒喝。明明沒有衝突，卻感覺到環境的氛圍總是讓你覺得孤單、寂寞、冷。很多人表面上說沒事，其實心裡很有事。這是為什麼？你怕衝突嗎？所以，總是口是心非？你會是「被動式攻擊者」嗎？ 常說：「都可以」、「無所謂」、「隨便你」，這是願意？還是不願意？你與別人對話，總是提高自己的價值，貶損他人的自尊？當你總是說「好」，卻常常無法真正做到？安卓雅．布蘭特 博士《你不爽，為什麼不明說？》透過「心理健康八把金鑰系列」，將身／心、正念、界線、情緒和思緒等連成一線，他不再要你總是保持高昂的正能量，反而要你重視那些。弱者幾乎難免會對強者心生憤怒和敵意，但是，不誠實的溝通，就容易產生蓄意破壞的舉動。2020年不再被腹黑、酸言、擺爛困住，迎向感動滿點的新生活吧！

>>同步推薦：米蓮．德克洛《妳可以狼狽跌倒，但一定要優雅》

人際溝通——靜下來審視自己

如果可以，眼淚是鑽石，流給最疼惜你的人，微笑是祝福，留給最傷害你的人。新的一年，人際關係應該回歸真誠樸實的對待，就能成為更好的自己，與更好的自己相遇。《別人怎麼對你，都是你教的》原來，每個人的行為，都受到內在隱藏的習慣模式影響。所以，你變成是渣男收留所？身邊的人總是難溝通？老闆總是看不見你的光芒與價值？你的悲慘可能不是厄運終結你的人生，而是自己親手終結運氣，運勢，人脈。諸葛亮說：「夫君子之行，靜以修身，儉以養德，夫學須靜也，非學無以廣才，非靜無以成學。」黃啟團要你靜下來看看自己的人際關係，你與他人間的衝突、憤怒、低潮，常常都是自找的，如何升級生命軟體？不要再把不幸歸因到別人身上，人際關係會有破冰的機會；人生視界會有開闊的走向，你希望別人愛你，那麼就先愛別人吧!

>>同步推薦：朵朵《日日朵朵》

親子教養——愛與榜樣的身影

儀婷說：「每個負向行為，都有一個正向資源」，《薩提爾的親子對話》讓我們思考：面對最愛的人，我們給的是情還是傷？面對問題，我們有能力好好說話，成為孩子的榜樣？口裡說愛他，當孩子踩到死穴，大人又毫不留情地爆氣指責。她要我們「接納失敗，比懊惱更重要」。等待能讓情緒的暴風圈先離開，學會先傾聽，就能接近孩子真正的情緒，做好先接納，才有機會給出正向價值。親密關係的「溝通」，說起來容易，每一步都是學習，都是挑戰。儀婷是教養優雅、步步用心的母親，在生活給出方法可依循，在行事給出安全感可嘗試，在為人以愛與榜樣引領孩子前進。她讓孩子有傲骨，卻無傲心，細微處更見溫柔的微光，跟著儀婷，每個孩子，都是我們的孩子。

>>同步推薦：番紅花《你可以跟孩子聊些什麼》

文案表達——金牌老師教你寫

世界變得那麼快，你要擁有哪些絕學，才能追得過瞬息萬變的一切呢？艾爾文：隧道再怎麼長，也會有出口。每件事情都有秘訣，只是你找到了嗎？網路時代，你如何透過文字被看見？又如何讓自己以此致富？《網路世代、如何在LINE、FB寫出爆款文案》作者關健明說的好：「好文案真的能改變一家企業。」因為，好文案就是印鈔機。他摒棄華麗辭藻堆砌的文案寫法，透過「感官佔領」讓讀者如歷其境，感受到商品真實的魅力。例如，賣音響系統，不要寫「震撼音效」，要寫「當電影裡一輛摩托車呼嘯而過時，馬達的轟鳴聲從左耳衝到右耳」。他的文字讓你在腦海連結可看、可聽、可聞、可觸碰的感覺，讓你感受到非買不可的欲望，4個步驟，從標題，從欲望，從信任，從引導，再給出18個技巧，讓你輕鬆寫出熱銷文案，也變成爆紅文掌門人！

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文青必讀——走過愛過學謙卑

席慕蓉說過：「青春是一本太倉促的書，我們含著淚，一讀再讀。」心碎是因為付出了，卻無法被理解。心痛是因為渴望了，卻無法被接受。吳若權在《謙卑的力量》讓我們知道：好的日子、壞的日子，都是自己走過的人生風景。看起來最簡單的，往往無法得到，卻也是成長學會的謙卑。跌跌撞撞，風風雨雨，卻明白來不及與失去都是抵達自由的歷程。因為謙卑，我們窺見幸福的真義，因為謙卑，我們回歸到人生的陽光面，不委屈別人，不遷就他人，你善良厚道卻也願意為成就自己而蹲得更低。煩惱少了，內心就平靜了；牽掛少了，行事就明快了。榮辱不驚才能明白挫折與傷害，會是文青療癒製造機。謝謝願意放下這一切的，我自己。

>>同步推薦：知寒《總在說完晚安後，特別想你》

美學生活——凝眸細微美乍現

日常生活的食衣住行，季節遞嬗的冷熱感知，處處都是真淳美好，也都是為理想的生活找到定錨，走在生活的理想裡。歲月像個賊能偷走青春容顏，人情溫度。花開花謝又一歲，食物篩下繁華紛亂生活的雜質，作菜看來不在「吃什麼」，在於「怎麼吃」的生活美學。這本葉怡蘭的飲膳手札《日日三餐 早．午．晚》，作者隨興混搭、吃出鮮度，活出潮味，型塑食記的品牌。葉怡蘭跨度很大的廚事手記，儼然是一部飲膳的美學指引，餐桌隨筆是對食物致敬的濃縮，作者寫的是歷盡千迴百轉後，一道道佳餚出菜後，細嚼而出人生百味，更顯生活安穩的美味。

>>同步推薦：蔣勳《歲月靜好》

現在，請你選本好書，與我開心跨越2019年，迎接閃亮2020年，一起開創人生新局。