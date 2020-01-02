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高教問題叢生 學者籲回歸市場機制

2020-01-02 15:03台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

「教育力即是國力！」台灣教授協會2日召開記者會，指出高教的諸多問題包含學用落差、私校退場等，呼籲選後政府應盡速召開「全國高等教育國是會議」，啟動全面的高教改革。學者尤榮輝表示，高教應回歸市場機制，鬆綁學費、增設系所的限制。學者戴伯芬也警告，公立大學恐將在30年後出現倒閉潮。

高教應採市場機制

「高教不能再用計畫經濟，而應採行市場機制。」全國私校工會理事長尤榮輝表示，高教長期由政府決定整體供需，例如增設什麼系所、什麼系所停招、什麼學校要退場、可招多少學生、師生比例以及學費收多少等。在他看來，義務教育比較接近「公共產品」，相對來說高教更像「私人產品」。

尤榮輝直言，在計畫經濟下的高教政策，已經無法解決諸多問題，包含不分公私的廉價辦學、學用落差、公私立大學不公平的競爭、私校退場及教職職員失業等現象。他強調，許多高教問題雖然是由少子化問題所觸發，但少子化也可以是轉機，學生人數減少，所獲教育資源照理說應該增加，教育品質提升，但事實卻不是如此。

對此，尤榮輝認為，不分公私校應在各方面鬆綁，讓市場機制促使「好的學校更加好，壞的學校退更快」。除此之外尤榮輝也建議，選後政府應盡速召開「高教發展國是會議」，通盤處理高教改革，不能只是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

公立大學負債危機

「公立大學比私校更有倒閉的危機！」輔大社會系教授戴伯芬指出，私校的平均負債比僅7.1%，而公立大學平均竟高達20.3%，其中頂尖大學台、清、交、成、政不僅負債都超過20億，而且有逐年上升的趨勢。戴伯芬擔憂，若是政府維持對各校的預算分配，以她的估計，在30年之後許多公立學校的負債將超過資產。

「面對少子化危機，不少學校卻還在大興土木蓋校舍。」戴伯芬質疑，很多學校不只負債連連，預算也沒有花在刀口上，對此，應恢復2015年以前在校務會議之下的「稽核委員會」，獨立監督校務基金的運作。

台灣教授協會2日召開記者會，呼籲選後政府盡速召開「全國高等教育國是會議」，啟動全...
台灣教授協會2日召開記者會，呼籲選後政府盡速召開「全國高等教育國是會議」，啟動全面的高教改革。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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