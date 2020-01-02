國中不會念書就走技職？家長籲消弭偏見、投入更多資源

多個家長、教育團體今天舉行「總統教育牛肉在哪裡」記者會，並提出對總統候選人的教育政策說帖。他們表示，明明許多企業不見得喜歡錄用所謂會考試的畢業生，社會卻普遍存有「考試成績不佳者就應該去唸技職學校習得一技之長」的偏見，呼籲政府投注更多資源在技職教育。

家長、教育團體認為，技職教育不受重視，源自於社會的刻板印象。呼籲政府訂定鼓勵措施，讓各級學校都能引進業師或社會資源協助教學。並建議在「產業創新條例」中增加產業回饋教育條款，讓因此條例獲益的廠商能回饋教育現場，以培育產業未來人才。

台灣家長教育聯盟表示，現在的國中生進入高中時，卻硬生生把所有學生分成「朝就業發展的技職生」及「朝研究發展的高中生」兩半。從實務面來看，不論是現在或未來，產業界所需要的人才絕不是技術高中的15個職群以及大學的18個學群所能涵蓋。

他們還說，不論是技職體系或普通體系的學校辦學落差也非常大，學生所接受的教育狀況也不一樣。如果不能更細膩的對待技職教育、無法投資更多資源，「產學落差」將永遠是個話題。35個團體提出五項教育訴求，包括：破除刻板印象；重視學生學習；提升教師知能；檢討升學制度；投注更多資源。

教育團體表示，各級學校（不論技職或非技職）的學生學習應著重在基本能力及核心素養的養成。基本能力應同時包含基本知識及實作能力，所以，一方面要提升學校教師教學能力，以避免學生學習低落為主要目標，一方面則持續檢討課綱內容，強化學生基本能力及核心素養的學習內涵。