高教負債嚴重 學者估50年內1/3國立大學倒閉

「大家能想像30年後台大倒閉嗎？」輔仁大學社會系教授戴伯芬今天表示，台灣高教負債嚴重，50年內台灣可能有1／3的國立大學倒閉。

她說，目前國立大學負債比20.3%，私立大學負債比7.1%。。連台灣大學負債總額也有184億，總資產額500多億，每年負債大約1.5億。

台灣教授協會等教育團體今天召開記者會表示，昔日高教大幅擴張，如今卻面臨少子化挑戰，高教市場正面臨前所未有嚴冬，高教崩壞是動搖國本的問題。總統與立委大選將至，各政黨候選人針對高教如何改革課題，至今仍無明確清晰的主張與政見，呼籲總統當選人選後召開全國高等教育國是會議，共同面對迫切的高教危機。

「教育力即是國力。」台灣教授協會會長賴振昌表示，教育對於國家和國民的影響重大，現在到了選舉尾聲，但是各候選人對於教育政策著墨卻很少，令人遺憾。呼籲總統當選人選後召開全國高等教育國是會議，面對迫切的高教危機。

全國私校工會理事長尤榮輝說，我國的教育政策缺少前瞻性和延續性，過去的政府「廣設高中大學」政策，證明了當年並沒有預設到如今少子化會這麼嚴重。

台灣北社常務理事、中正大學傳播學系訪問學者曾建元說，他正是大學教育政策下的犧牲者。許多教育正值青壯年是學術研究最旺盛的階段，然而因少子化，私立大學的教職員被拋出學校，被丟入就業市場，無疑是國家一大損失。

他希望政府能提出配套措施，例如，開放建教合作或是跟國外大學合作，補貼被資遣的私校老師，可以到新南向國家的學校任教。