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技職教育新制上路 高職師任教滿6年免赴業界實習半年

2020-01-01 21:28聯合報 記者章凱閎／即時報導

「技術及職業教育法」修正案今年起正式上路，未來高職專業群科教師任教滿6年，不再硬性規定至業界實習半年，改以3至5日的廣度研習、10至30日的深度研習或2個月至1年的深耕研習，教師也可成立「專業社群」自辦講座、工作坊，大幅放寬技職校院教師專業研習採計方式；但技專教師不變。

全國教師工會總聯合會法務中心執行長林金財表示，過去高職專業群科教師任教滿6年，須赴業界實習半年，導致學校時不時得找代理教師，以維持校務運作；此次放寬教師專業研習的採計模式，有利於兼顧校務運作，也讓校內老師定期與現行業界技術保持連結。

但林金財說，新制上路後，未來「赴公民營機構研習」估計會成為主流研習管道，但他提醒，現行此研習模式為學校端自提與民間機構的合作計畫，教育部應建立審核機制，避免計畫淪為高職師的「職場或生活體驗」，也要確認教師授課科目與研習內容相關，例如咖啡拉花課程僅限餐飲科教師參與，確保教師結束研習後，可把技術回饋給高職生。

教育部國教署表示，此次修法事項，包括明定去年7月31日以前已取得各該專業群科合格教師證書者，在參加高職專任合格教師甄試時，可免具備一年以上與任教領域相關業界實務工作經驗；以及放寬高職專業群科教師的研習規定。

教育部國教署表示，考量高職與技專的師培制度及課程實施依據不同，尤其配合新課綱，高職強調學生務實致用及跨群科能力培養，特別新增「技能領域」，共增加部定實習科目15至30學分，總計部定專業及實習學分提高到45至60學分，以強化學生實作技能；技專教師則以論文為主要升等依據。若技高課程上需要老師的實務專業經驗，應回歸課綱來規範。

教育部祭出兩大措施，每年至少1億元經費補助各校，鼓勵高職師資「終生學習」。一為推動「教師赴公民營機構研習」，教師可參與3至5日的廣度研習、10至30日的深度研習或2個月至1年的深耕研習，研習內容可與校內學生或是與技專教師赴相關機構實習、製作專題等。

二為呼籲專業群科教師成立「專業社群」，例如同科或跨科教師利用臉書社團、LINE群組進行交流，或申請教育部補助定期自辦講座、工作坊，提升彼此教授實務技術課程的專業知能及教材教法等。

「技職教育法」新制今年上路，取消高職專業群科教師每任教滿六年要到業界研究或研習半...
「技職教育法」新制今年上路，取消高職專業群科教師每任教滿六年要到業界研究或研習半年的規定。報系資料照
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