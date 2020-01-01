技職教育新制上路 高職師任教滿6年免赴業界實習半年

「技術及職業教育法」修正案今年起正式上路，未來高職專業群科教師任教滿6年，不再硬性規定至業界實習半年，改以3至5日的廣度研習、10至30日的深度研習或2個月至1年的深耕研習，教師也可成立「專業社群」自辦講座、工作坊，大幅放寬技職校院教師專業研習採計方式；但技專教師不變。

全國教師工會總聯合會法務中心執行長林金財表示，過去高職專業群科教師任教滿6年，須赴業界實習半年，導致學校時不時得找代理教師，以維持校務運作；此次放寬教師專業研習的採計模式，有利於兼顧校務運作，也讓校內老師定期與現行業界技術保持連結。

但林金財說，新制上路後，未來「赴公民營機構研習」估計會成為主流研習管道，但他提醒，現行此研習模式為學校端自提與民間機構的合作計畫，教育部應建立審核機制，避免計畫淪為高職師的「職場或生活體驗」，也要確認教師授課科目與研習內容相關，例如咖啡拉花課程僅限餐飲科教師參與，確保教師結束研習後，可把技術回饋給高職生。

教育部國教署表示，此次修法事項，包括明定去年7月31日以前已取得各該專業群科合格教師證書者，在參加高職專任合格教師甄試時，可免具備一年以上與任教領域相關業界實務工作經驗；以及放寬高職專業群科教師的研習規定。

教育部國教署表示，考量高職與技專的師培制度及課程實施依據不同，尤其配合新課綱，高職強調學生務實致用及跨群科能力培養，特別新增「技能領域」，共增加部定實習科目15至30學分，總計部定專業及實習學分提高到45至60學分，以強化學生實作技能；技專教師則以論文為主要升等依據。若技高課程上需要老師的實務專業經驗，應回歸課綱來規範。

教育部祭出兩大措施，每年至少1億元經費補助各校，鼓勵高職師資「終生學習」。一為推動「教師赴公民營機構研習」，教師可參與3至5日的廣度研習、10至30日的深度研習或2個月至1年的深耕研習，研習內容可與校內學生或是與技專教師赴相關機構實習、製作專題等。