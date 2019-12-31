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小黑的祖先在這裡！故宮職貢圖特展驚見台灣土狗老祖宗

2019-12-31 23:00聯合報 記者陳宛茜／即時報導

故宮將於新年元旦起推出「四方來朝—職貢圖特展」。「職貢」是王朝時代中國對外交往體制的基本結構，包含外邦、異族向中國納貢、朝覲等，「職貢圖」是指描繪邦交國、藩屬國與邊地部族的圖像，

故宮指出，職貢圖具展示國力、天朝權威的意義，備受統治者重視，經常由朝廷敕命繪製萬邦來朝、四方賓服的盛況。其所描繪的內容，涉及自我中心主義意識形態及民族學、美術史與中外交通史等多元領域。

「四方來朝—職貢圖特展」共選展20組件，諸如兼具紀實和想像的「閻立本職貢圖」、刻畫中國為世界中心的「契丹使朝聘」、描繪人物牽曳走獸的經典圖式如「周昉蠻夷執貢圖」與「明人畫麒麟沈度頌」等。

故宮表示，此展除了描繪西域、南洋等當時的「異域」風情，亦有清朝時對台灣原住民的細緻描繪，不僅凸顯歷史的寬闊面向，更是歷朝藝術精品。

展品之一「謝遂職貢圖」中，出現平埔族獵人和一隻小黑狗；仔細對照，這隻「小黑」就是台灣土狗的老祖宗。在清代，不管中國或西方，對台灣原住民的描繪，經常是獵人加上一隻小黑狗，展現善於狩獵的原民和狗兒之間的親密關係。

這隻「職貢圖」中的小黑犬，數年前成為故宮動畫影片「國寶娃娃歷險記」裡的要角，風光無限。影片描述「國寶娃娃」為了尋找「職貢圖」裡小黑狗的主人，搭乘集字號大同安梭船回到清代台灣，經歷先民來台橫渡黑水溝的艱辛，之後來到澎湖、台南熱蘭遮城、嘉義阿里山、南投日月潭等地，遍覽寶島名勝風光。

●「四方來朝—職貢圖特展」即起展至2020年3月25日，展區為國立故宮博物院北部院區210、212陳列室

「四方來朝—職貢圖特展」展品之一「謝遂職貢圖」中，出現平埔族獵人和一隻小黑狗。圖...
「四方來朝—職貢圖特展」展品之一「謝遂職貢圖」中，出現平埔族獵人和一隻小黑狗。圖/故宮提供
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故宮原住民國寶

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