康橋生愛心勸募助弱勢 三千名學生募得超過四百萬

康橋國際學校日前舉行「2019行動勸募捐贈儀式」，捐贈對象人安基金會和臻吉祥協會的代表也來到新店秀岡校區接受善款，向康橋師生表達感謝之意。

人安基金會和臻吉祥協會日前來到康橋接受康橋各校區代表的捐贈。 圖／康橋 提供 分享 facebook

自2011年起，康橋每年都與不同的公益團體合作，由學生會發起「行動勸募」活動。上至十二年級的學長姊，下至小學三年級的小學生，幾乎全校總動員利用一個周末的時間，走上街頭進行愛心公益勸募。今年以「食物不浪費‧弱勢有溫飽」為主軸關懷弱勢，募集的款項將統統用來幫助人安基金會和臻吉祥協會所服務的老人、街友與弱勢團體等對象。日前，包括新店秀岡、青山、林口及新竹4個校區將近3300位學生參與勸募，短短兩天即募得新台幣肆百捌拾多萬元，也創下康橋舉辦行動勸募多年來，不論是參加人數或是募得款項皆為歷年之最。

康橋近3,300學生利用周末走上街頭為弱勢團體募款，共募得480餘萬元。 圖／康橋 提供 分享 facebook

康橋學生分享，「我深刻感受到這世上需要被幫助的人實在太多了，而我們可以做的真的太少了。」還有學生說:「原本以為勸募很簡單，但等到真的募款當天，我發現『好困難喔！信心遭受前所未有的打擊』，但莫忘世上好人多，勇敢踏出腳步，總會成功的!」也有許多家長分享，「這真的是一個很棒的活動，從中間看到了許多孩子的成長，十分感動!」

康橋表示，學校向來重視孩子自主行動與勇於嘗試的精神，積極透過各種活動培養學生的多元能力。而行動勸募不僅是孩子親身投入公益的一次可貴經驗，活動過程中學生更需要展現高度的行動力與表達力，發揮創意吸引陌生人注意，面對被勸募者進行有效的溝通。這樣的活動不僅啟發孩子具備關懷社會的情操與愛心，從籌劃階段到實際面對陌生人群被讚賞或拒絕，都是課堂中所學不到的體驗。無論是溝通、團隊合作或領導能力都是學校致力讓學生具備的「帶得走的能力」，也期許學生透過行動勸募的寶貴經驗和學習，未來繼續傳承助人精神，努力回饋社會所需，成為有能力更有愛心的人。