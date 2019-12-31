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108年公費留考放榜 錄取率21.9%創歷年新高

2019-12-31 12:17聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

108年公費留學考試今天開放上網查詢成績，錄取率21.9%，創歷年新高。新南向外加名額每二人就錄取一人。

教育部統計，今年共593人報考，約只有七年前的一半。186人進入面試，183人參與面試，最後錄取130名。一般公費留學錄取99名、另有外加名額「勵學優秀公費留學」錄取3名、「原住民公費留學」錄取13名、「身心障礙公費留學」錄取5名，以及「赴新南向國家公費留學」錄取10名。

教育部表示，配合政府推動新南向政策，教育部要培育熟悉新南向國家的高階人才，辦理新南向公費留考，錄取語言、宗教／哲學、東南亞研究、電影、非物質文化資產、東南亞／南亞法制、高齡社會等七學門共10名考生，他們將到越南、泰國、印度、菲律賓及印尼留學。

教育部說，今年錄取的原住民公費留學生，出國進修研究領域包括原住民族教育、原住民族文化，也有人要進修南亞國際關係、公部門人力資源管理、電影、藝術治療、長期照護、第三部門、犯罪行為、永續城鄉規劃、化學及醫學等，總共12個不同專業領域。

教育部表示，考生如對成績有疑義，可在明年1月13日前填寫「面試成績複查申請書暨查復表」申請複查成績，並檢附原成績單影本、貼足掛號回函郵資，以通信方式向教育部行政協助單位台灣大學教務處研究生教務組提出申請。時間以郵戳為憑，逾期不予受理，申請複查成績以一次為限。

108年公費留學考試今天開放上網查詢成績。聯合報系資料照
108年公費留學考試今天開放上網查詢成績。聯合報系資料照
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