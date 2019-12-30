推品格！中國科大攜手仰德高中 簽軍警培育策略聯盟

為促進兩校交流，加強彼此合作，共同培育ROTC軍警與技職之人才，中國科技大學與新竹縣仰德高中今天於中國科大新竹校區簽訂ROTC軍警培育策略聯盟合作協議，共推深耕校園品格教育，建立雙贏的ROTC軍警培育策略聯盟夥伴關係。

中國科技大學校長唐彥博表示，學校秉持董事長上官永欽積極推動落實品格教育之理念，追求特色教學、創新研究及卓越服務的辦學品質，並強化辦學推展全人教育理念、提升學術研究水準及達成專業行政服務之三大品質承諾，素聞新竹縣仰德高中辦學績效卓越，深耕地方教育莘莘學子，重視學生品行與品德，兩校簽訂ROTC軍警培育策略聯盟，共同提升學生專業技能，追求卓越第一。

仰德高中校長甘能賓表示，仰德高中為仰德集團所支持的教育機構，為培育各類專才、貢獻社會，積極落實學用合一的教育理念。學校強調「升學接力 就業接軌」、「重視實作 學生主體」，108學年度更積極推動軍警培育班，重視學生品性與思考，學校相信必須要有好的品德與態度，結合所學的知識與技能，才能在未來做對的事，本次也特別感謝能與中國科大簽訂ROTC軍警培育策略聯盟，共同落實高中與大學無縫接軌之「品德教育 全人發展」。