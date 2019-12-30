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2個月內多益成績狂增6百多分！她曝作息網讚好神

2019-12-30 10:05聯合新聞網 綜合報導

多益(TOEIC)考試是一種英文語言能力考試，分別有聽力測驗以及閱讀測驗。圖／i...
多益(TOEIC)考試是一種英文語言能力考試，分別有聽力測驗以及閱讀測驗。圖／ingimage
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多益(TOEIC)考試是國內鑑定個人英文基本能力的判斷標準之一，許多學校會以多益測驗成績來當作學生畢業門檻，進入職場後，許多企業主則會參考多益分數來評估應徵者的英文程度。

一名網友在社群平台Dcard》上分享自己如何在兩個月之內，將多益成績從225分進步到865分，進步幅度讓許多人嘖嘖稱奇，網友也提供自己準備方法讓大家參考。

網友先表示本身英文程度不佳，靠死背單字才考上不錯的大學，在大學內的仿多益英文分級測驗只考225分，能夠在這麼短時間進步多達600多分，感到開心以及意外「因此決定與大家分享經驗，辛苦都是值得的」。

她指出，為了準備多益考試，除了狂背必考單字還重讀高中文法，56天內，每天平均讀英文長達約10小時。從早上七點起床念書，期間除了上課跟寫作業，其他時間均在練習英文，連零碎時間也不放過，例如：吃飯、騎車都在練習聽力，過程十分不容易。

最後網友強調應試重點「多益是很吃考試技巧的考試，用字量有範圍，所以單字量很重要」，其他可以多利用網路上免費影片學習，或是喜歡看美國連續劇，其實也會在無形中提升英文能力。

網友紛紛留言，「方法不錯！進步幅度真的很大，拿高分沒有捷徑」、「謝謝分享，我也要過畢業門檻」、「實至名歸！我要跟你好好學習」、「這進步也太神速了！」。

多益職場Dcard

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