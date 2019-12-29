「家族接班已非必然選項」 文大明年1月選新董事長

中國文化大學董事長張鏡湖11月25日辭世。文大董事黃國良今天發出新聞稿表示，教育部已在12月16日函示文大董事會，要求依私校法和捐助章程召開董事會議，推選董事長。他負責召集會議，經全體十名董事中六人簽署，共同發出開會通知，將於明年1月6日召開董事會議，推選新任董事長，「家族接班已非私立大學的必然選項」，未來董事會也可能修改捐助章程，讓每位董事長都只能擔任一屆，逐步淡化派系或家族色彩。

依私校法第26條規定，董事長任期中出缺時，董事會應於「出缺後一個月內」推選董事長。若未能完成推選，教育部會通知限期推選，若仍未完成，教育部可在徵詢私校諮詢會後，聲請法院選任臨時董事代行董事長職權。

黃有良表示，私校法規定的原意即學校董事長不宜長時間懸缺，現一個月期限已屆，因此過半數董事同意在張董事長追思會圓滿完成後，即盡速執行推選任務，於1月6日召開董事會議選出下屆董事長。

黃有良說，台灣歷史悠久的私立大學，絕大多數都會面臨家族是否接班的問題，但文大董事會目前多數成員都認同，文大必須「向前走」，在少子化的嚴峻挑戰下，董事會必須努力革新，走向制度化、專業化，與行政團隊和教職員共同扛起替學校打拚未來的責任。因此這次任何有意參選董事長的人選，都要能提出對文大未來發展藍圖的規畫與理念，帶領文大優化體質、走向創新。

黃有良說，華岡人都深深感念創辦人與董事長的一生付出，然時代和環境在變，大學是社會公共財，管理者的思維必須跟上時代，面向未來，對社會和師生負責。「家族已非私立大學的必然選項」，此刻文大董事會最責無旁貸的任務，就是選出品格與能力兼具，最適任的董事長。