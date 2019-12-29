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台南大雨特報！南方雲系北移 局部較大雨勢

為何蔡英文喊決戰板橋？該區特性 竟能左右大選

有誘因難杜絕 教團：論文抄襲「道高一尺魔高一丈」

2019-12-29 08:49聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

學位論文抄襲、代寫層出不窮。全國私校工會理事長尤榮輝表示，「道高一尺、魔高一丈」，就算修過學術倫理課，又有論文比對系統，只要誘因還在，論文抄襲歪風不會根絶，只會「更進化」，治本之道還是大學系所和指導教授要嚴格把關。

高教工會組織部主任林柏儀說，教育部應建立跨校的學術倫理審查標準與正當程序，定期研習國內外案例並改進。

尤榮輝表示，2016年台大爆發醫學論文造假案後，教育部與科技部開始積極建立學術倫理制度，訂定監督與管理辦法，許多大學也設立學術倫理與研究誠信辦公室，大專教師必須參加學術倫理研習，研究生被要求必修相關課程。

「但上有政策下有對策」，尤榮輝說，就算修過學術倫理課，又有論文比對系統，仍無法遏止論文抄襲歪風，甘冒被撤銷學位風險、鋌而走險者大有人在。近年許多大學為了廣招學生，不再要求學生入學背景與專業程度，尤其以EMBA或管理相關碩士在職專班特別嚴重。

尤榮輝說，學生入學程度不佳，又希望能快速拿到學位，許多投機取巧的學生就會抄襲或花錢請人代寫。

林柏儀說，大學中的教職員生都同受學術自由保障，也必須遵守學術倫理規範。儘管是學生的碩博士論文，也同樣不可抵觸最基本的禁止抄襲規範。

林柏儀說，若情節嚴重，的確有撤銷學位的必要。然而，目前學術倫理的爭議僅限於在個別校內處理，對於建立統一標準、案件類型化、跨校橫向聯繫、提升審查專業程度，可能都有不利影響。

林柏儀說，教育部應當協助建立跨校的學術倫理審查標準與正當程序，定期研習國內外案例並改進，以及對檢舉者提供進一步回應或再申訴的管道，減少過去部分學校恐不嚴肅處理校內師生學術倫理問題的陋習。

台灣私教工會理事長陳秋瑩表示，高教海嘯不僅影響私校的招生與教學品質，竟連公校也墮落。此案中山大學學生碩士論文抄襲南台科大的學生，過程竟然沒能被發現，甚至通過口試授予學位，實在荒謬， 指導教授應負難辭其咎之責。

陳秋瑩說，雖然教育部表示已責成各校對其所授學位品質建立適當管控機制，但更應該進一步將學校如何要求系所進行管控納入校務評鑑。校方的管控機制應落實於系所。但釜底抽薪的辦法應從改革學術界的研究文化做起，破除為了學位與論文點數不擇手段的風氣，才是台灣高教之福。

2016年台大爆發醫學論文造假案後，教育部與科技部開始積極建立學術倫理制度，訂定...
2016年台大爆發醫學論文造假案後，教育部與科技部開始積極建立學術倫理制度，訂定監督與管理辦法，許多大學也設立學術倫理與研究誠信辦公室，大專教師必須參加學術倫理研習，研究生被要求必修相關課程。圖為台灣大學校門口。本報資料照片
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抄襲教育部

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