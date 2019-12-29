獨／又爆論文亂象！ 中山大學EMBA論文抄襲 學位被撤銷

高教論文又爆亂象。中山大學今年3月接獲檢舉案，指該校2018年EMBA（高階公共政策碩士班）的陳姓碩士生論文，涉抄襲南台科技大學2017年財經法律研究所的碩士論文，經審議後，確認該論文抄襲，已撤銷該生碩士學位。後續所及刑事，檢察官處理中，民事則雙方已和解。

教育部表示，如果是依學位授予法第17條規定，認定為抄襲並撤銷學位，周知各校及教育部的案子，一般大學（不含技專校院）在2014至2018年的個案，共計13件。

中山大學教務處表示，校方3月接獲檢舉案，指該校2018年EMBA的陳姓碩士生論文「共享經濟對台灣計程車產業之衝擊-以Uber為例」，疑似抄襲南台科技大學2017年財經法律研究所的碩士論文「分享經濟對我國汽車運輸產業之影響-以UBER為例」。

中山大學教務處表示，校方接獲檢舉後，立即送請社會科學院進行審理。經社會科學院成立審定委員會並送校外審查人進行審議後，6月下旬審定該檢舉案「成立」，應撤銷被檢舉人碩士學位，審定報告書經校內程序核定。審定結果於8月通知被檢舉人，被檢舉人於期限內未提出校內申復程序，並已繳回學位證書。該案9月函報教育部審理結果。未來校方將加強論文品質管控，嚴加杜絕論文抄襲事件發生。

南台科技大學財法所表示，本案經中山大學積極主動調查後，已撤銷該論文的學位授予。後續所及刑事部分，目前檢察官處理中。至於民事責任部分，約三個月前雙方已於偵查過程中已調解落幕。

中山大學校長鄭英耀表示，針對指導老師督導不周，校方通常只能告誡，因為大學老師只有續聘和不續聘，沒有所謂的記過處分。未來學校將訂定更嚴謹的規範，例如違反學倫案件的指導教授不能再指導學生，或在彈性薪資等相關獎勵上應該給予一些資格規範等。

教育部高教司表示，各級學位依大學法、學位授予法規定，由大學授予，教育部已責成各校對其所授學位的品質建立適當管控機制，以確保學生符合獲頒學位所應通過的各項考核規定。學生學位涉學術倫理案件，依學位授予法第17條規定，由學校查處。亦即學校依學位授予法規定，訂有學位論文涉及學術倫理的校內處理程序，遇有個案，由學校邀集校內外專家學者組成調查小組，經專業外審後提論文委員會認定。